Festival in Chemnitz: Wenn Tanz anders ist als Tanz

Das Internationale Festival für zeitgenössischen Tanz hat am Mittwochabend in Chemnitz begonnen. Und zeigt: Mut zum Ungewohnten findet Freunde.

Von Katharina Leuoth

erschienen am 15.06.2017



Chemnitz. Ein Tänzer sitzt allein auf dem Bühnenboden und blickt in die Gesichter des Publikums, ganz ruhig, ganz lange, gefühlte Minuten. Ungewöhnlich ist das für ein Tanzstück. Aber das Publikum ist in diesem Moment ganz still, rutscht nicht auf den Sitzen umher - sondern gibt den Blick aufmerksam zurück. Diese Szene steht beispielhaft für den Kern des Internationalen Festivals für zeitgenössischen Tanz mit dem Titel "Tanz Moderne Tanz" in Chemnitz: Es bietet Ungewohntes an und findet im besten Falle ein Publikum, das sich darauf einlässt. Zur Eröffnung des Festivals am Mittwochabend im Schauspielhaus mit Tänzern aus Afrika und China hat das bestens funktioniert. Zum dritten Mal stellt Sabrina Sadowska, designierte Ballettdirektorin am Chemnitzer Theater, das Festival mit Ensembles aus verschiedenen Ländern auf die (Tanz-)Beine.

Zeitgenössischer Tanz - das ist eine Auseinandersetzung mit dem Leben in seinen Facetten, die heute offensiv diskutiert werden: Gemeinschaft und Individualität, Nähe und Ausgrenzung, Liebe und Wut, Dialog und Sprachlosigkeit. Dieser Tanz sucht dafür neue körperliche Ausdrucksformen jenseits klassischer Balletttechniken, da wird auch gerannt, innegehalten, neben harmonischen und synchronen gibt es groteske und abgehackte Bewegungen. Das ist nicht immer leicht konsumierbar, Zuschauer dürfen irritiert sein, ungeduldig werden. Denn auch danach fragt dieser Tanz: Was kann er vermitteln? Was kommt beim Publikum an? Tanz als Experiment. Das hat am Mittwochabend Tänzer und Choreograf Abdoulaye Trésor Konaté mit seinem Stück "Humming-Bird/Colibri" gezeigt.

Dazu muss ein Tänzer erst einmal die mentale Kraft haben: eine Stunde allein auf der Bühne, mit einem Stück, das sich nicht geschmeidig ans Publikum schmeißt, sondern es herausfordert. Der Tänzer bewegt sich langsam. Geht konzentriert zu dem Wassertrog. Streicht sich Wasser über Arme, Kopf, Beine. Langsam. Windet sich, dreht sich, geht zu Boden. Sehr langsam. So langsam, wie wir es kaum noch gewohnt sind. Doch die Zuschauer lassen sich darauf ein - kaum Gehüstel, Gescharre, Geflüster, sie richten Köpfe nach seinen Bewegungen aus. Und Konaté hält die Spannung, selbst bei den langsamen Szenen mit definierten Bewegungen seines muskelbepackten Körpers, abgewechselt mit blitzschnellen Sequenzen, die aus seiner Hand trickfilmgleich mehrere zu machen scheinen und dabei die Reminiszenz an den "Flügelschlagenden Kolibri" zeigen, nach dem er sein Stück benannt hat. Der, so heißt es, überwinde alle Hindernisse und finde Stärke in Sorgfalt. Konaté, geboren in der Republik Elfenbeinküste, geht es um den Platz jedes Einzelnen in der Welt und wie er partizipieren kann. Da mag dieses einsame Sitzen auf dem Boden, der Blick ins Publikum bedeuten, sich zu fokussieren und diesen Platz zu suchen. Schließlich spannt er ein Seil mehrmals quer über die Bühne, vielleicht die Strukturen des Lebens, zwischen denen er wie im Hamsterrad umherrennt, sich an ihnen stößt, sie umformt - und hinter sich lässt. Starker, freundlicher Applaus.

Und dann kommt China. 14 Tänzer und Tänzerinnen der Kompanie Beijing Dance/LDTX zeigen ein vielfarbiges, funkelndes Bewegungsvokabular. In Schwarz und Weiß als Spielfiguren gekleidet, mit effektvoll weit schwingenden Beinkleidern, lehnen sie ihr Stück "Cold Arrow - Game Of Go" an das chinesische Spiel Go an. Es geht um das Ausbalancieren der Gegensätze, um Figur und Spieler, um zwei Seiten einer Medaille. Dazu zeigen die Pekinger präzise Sprünge, Drehungen, Hebefiguren. Synchrone Gruppendynamiken zerfallen in individuelle Bewegungsfetzen. Zweikämpfe tanzen zwischen Aggression und Anmut. Elemente aus Kampfsport und Yoga treffen aufeinander, Kraft und Grazie. Am Ende bleibt eine Tänzerin auf dem Boden liegen, der sich als eine Art Teppich entpuppt, unter den alle anderen 13 Tänzer kriechen und ihre Mitstreiterin wie auf einer Welle tragen - nur um dann von unten den Teppich auseinanderzubrechen und wieder auf die Seite des Lichts zu streben. Das Publikum jubelt; Bravo-Rufe für pure Ästhetik, körperliche Hochleistung und eine Bildsprache, die ungewohnt ist.