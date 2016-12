Festung Königstein für Europäischen Museumspreis nominiert

erschienen am 20.12.2016



Königstein (dpa/sn) - Die Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz ist als eines von fünf deutschen Museen für den Europäischen Museumspreis 2017 nominiert worden. Die Festung habe es mit ihrer neuen Dauerausstellung «In lapide regis - Auf dem Stein des Königs» auf die Liste geschafft, wie die Festung Königstein am Dienstag mitteilte. «Die Nominierung würdigt die intensive museale und wissenschaftliche Arbeit, die wir in den letzten drei Jahrzehnten in die Verwirklichung dieser Ausstellung investiert haben», sagte die Geschäftsführerin der Festung Königstein, Angelika Taube.

Mit dem Preis zeichnet das Europäische Museumsforum (EMF) jedes jahr neu eröffnete oder modernisierte Museen aus. Für den Europäischen Museumspreis 2017 sind insgesamt 46 Museen aus 24 Ländern nominiert.