Filmfest Venedig erÃ¶ffnet mit Â«La La LandÂ»

Melancholische Augen und leise Komik: Der US-Schauspieler Gene Wilder ist im Alter von 83 Jahren gestorben. In den Trauerbekundungen vieler Kollegen zeigt sich die Bewunderung für Wilders Kunst. weiterlesen

Zittau (dpa/sn) - Hollywood entdeckt die Oberlausitzer Provinz: Nach der Filmstadt Görlitz zieht nun auch Zittau Regisseure in den Osten Deutschlands. ... weiterlesen

Hollywood-Regisseur Malick dreht für neuen Film in Zittau

30.06.2016

freiepresse.de

Kultur

Academy will umsteuern: Ist #OscarsSoWhite Vergangenheit?

Los Angeles (dpa) - «We all dream in gold», war das Motto der Oscar-Verleihung im Februar. Doch nicht die Farbe Gold beherrschte den roten Teppich in ... weiterlesen