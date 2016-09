Filmstart von "Findet Dorie" - "Das Wasser ist mein Element"

Franziska van Almsick über ihre Beziehung zum Nass, den deutschen Schwimmsport und den Animationsfilm, in dem sie eine Sprechrolle übernommen hat

erschienen am 30.09.2016



In "Findet Dorie", der Fortsetzung des Animations-Hits "Findet Nemo", verschlägt es die Helden Dorie, Marlin und Nemo in ein Meeresbiologisches Institut. Dort führt keine Geringere als die deutsche Leistungssport-Ikone Franziska van Almsick (38) die Zuschauer akustisch durch das Gelände. Die mehrfache Europa- und Weltrekordlerin engagiert sich nach dem Ende ihrer Profikarriere dafür, dass alle Kinder schwimmen lernen. André Wesche sprach mit ihr über den Film, die Faszination des feuchten Elements und die lebenswichtige Bedeutung des Schwimmens.

Freie Presse: Frau van Almsick, ist "Findet Dorie" Ihre erste Filmerfahrung?

Franziska van Almsick: Nein, meine zweite. Ich habe für Disney vor ein paar Jahren schon eine kleine Rolle in "Cars" gesprochen, eine Journalistin am Rande des Pistencoups. Deshalb wusste ich schon, was auf mich zukommt, und war nicht mehr nervös oder aufgeregt. Natürlich war es eine absolute Überraschung, dass ich mich diesmal in meiner Rolle zu erkennen gebe und im Film meinen echten Namen nenne. Das ist natürlich eine große Ehre, aber ich war auch ein bisschen erschrocken.

Sie mussten sich also für die Rolle nicht verstellen?

Ich selbst bin ja eigentlich eher temperamentvoll und kann auch relativ schnell reden. Deshalb musste ich mich ein bisschen runterbiegen. Ich hatte kurz Bedenken, weil diese Stimme so über allen steht. Aber so ist sie nun mal Teil des Films. Im Original hat Sigourney Weaver diese Stimme beigesteuert. Bei ihrer Auswahl hat man wohl eher den Umweltschutzaspekt im Auge gehabt. In Deutschland hat man sich dazu entschlossen, jemanden aus dem Metier des Wassers zu engagieren.

Haben Sie sich seinerzeit in die Unterwasserwelt von "Findet Nemo" verliebt?

Beim ersten Teil war ich natürlich noch deutlich jünger. Ich fand es ganz furchtbar, dass die Mutter gleich am Anfang gefressen wird. Das war ein Schock, so ähnlich wie bei "Bambi", wo die Mutter auch gleich am Anfang stirbt. Ich fand auch den Tiefseefisch mit der Lampe ziemlich gruslig. Ansonsten ist das natürlich ganz meine Welt. Unter Wasser fühle ich mich sehr zu Hause und sehr sicher. Das ist mein Terrain. Ich habe nicht eine Sekunde gezögert, als Disney mich fragte, ob ich eine Rolle übernehme.

Finden Sie die Darstellung der Meereswelt gelungen?

Ja, absolut. Ich habe natürlich nicht den technischen Blick. Aber viele der Effekte wirken absolut lebensecht. Man hat das Gefühl, tatsächlich unter Wasser zu sein. Fast schon möchte man die Luft anhalten, weil alles so greif- und spürbar ist. Ich bin eine leidenschaftliche Taucherin. Als solche habe ich schon immer gewusst, dass in einem Korallenriff die Hölle los ist. "Findet Dorie" vermittelt einen guten Eindruck von dem, was unseren Augen normalerweise verborgen bleibt.

Hatten Sie im Wasser nie Angst?

Früher hatte ich tatsächlich Angst, im Meer zu schwimmen. Mit Tauchausrüstung war es aber kein Problem. Ohne Taucherbrille würde ich wohl heute noch nicht ins Meer gehen. Wenn ich sehe, was unter mir ist, ist alles okay.

Was raten Sie Menschen, die mit dem feuchten Element größere Probleme haben?

Ich finde es wichtig, dass man sich über alle Vor- und Nachteile Gedanken macht. Wasser ist toll, wir brauchen es zum Leben. Im Sommer kühlt es uns ab. Aber man muss dem Wasser auch den nötigen Respekt entgegenbringen. Ich traue mir im Wasser vieles zu, aber diesen Re-spekt habe ich mir immer bewahrt. Man kann im Wasser leider Gottes auch ertrinken, und es kann zu gefährlichen Situationen kommen. Ich selbst kann mit Dingen immer besser umgehen, wenn ich mich vorher über die positiven und die negativen Aspekte erkundige. Dann kann ich ausloten, was möglich ist. Natürlich spielt auch die absolute Gewöhnung an das Wasser eine große Rolle.

Wie kann die vonstattengehen?

Wenn man seine Kinder mit vier oder fünf Jahren ins Wasser wirft und sagt, lernt jetzt schwimmen, dann ist das sicherlich die falsche Methode. Es nützt schon viel, oft in der Badewanne herumzuplantschen. Untertauchen mit offenen Augen, Duschen mit offenen Augen. So führt man Kinder vorsichtig ans Wasser heran.

Was macht für Sie die Magie des feuchten Elements aus?

Das kann ich Ihnen gar nicht erklären. Ich bin mit fünf Jahren ins Wasser gesprungen und habe sofort gemerkt, dass es mein Element ist. Hier konnte ich abtauchen, hier ist mein Platz, mein geschützter Raum. Ich habe seit vielen Jahren meinen Tauchschein. Es ist toll, unter Wasser zu sein und nur seinen eigenen Atem zu hören. Niemand kann einen ansprechen. Man ist für sich allein. Ich bin beim Tauchen relativ furchtlos, weil ich weiß, dass ich gut schwimmen kann und bestimmt schnell an der Oberfläche sein werde. Was bei 20 bis 25 Metern Tiefe natürlich total bescheuert ist, weil man ja auch Pausen einlegen muss, um unbeschadet wieder nach oben zu kommen. Ich persönlich fühle mich im Wasser unantastbar. Außerhalb des Wassers bin ich viel verletzlicher.

Olympia war für die deutschen Schwimmer leider eine Enttäuschung. Woran liegt es?

Es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Natürlich kann jeder es sehen, wie er will. Aber Marco Koch und Paul Biedermann sind wirklich haarscharf an einer Medaille vorbeigeschrammt, Bruchteile von Sekunden haben sie von einem Podiumsplatz getrennt. Es kommt immer darauf an, wie das kommuniziert wird. Man kann hier nicht davon sprechen, dass sie abgeschlagen waren. Er ist nicht so gelaufen, wie wir es uns erhofft haben. Es wäre für den Deutschen Schwimmverband sehr wichtig gewesen, eine Medaille zu holen. Aber wir sind nicht ertrunken, wie viele im Nachhinein behauptet haben.

Wo liegen die Baustellen?

Der Schwimmsport lebt von der Aufbauarbeit und einer langen Vorbereitung. Es gibt nur wenige, die keine lange Vorbereitungszeit brauchen. Es ist eine trainingsintensive Sportart. Wenn man ganz nach oben kommen will, muss man erst viele Grundlagen schaffen. Wir hatten ein großes Loch, das jetzt gestopft werden muss. Der Bundestrainer im Schwimmen hat gesagt, dass wahrscheinlich erst 2020 wieder eine gute Zeit anbrechen wird.

Dieses Problem hat aber nicht nur der Schwimmsport?

Nein. Wenn man sich ein wenig umschaut, sind wir bei einigen Wintersportarten leider von der Bildfläche verschwunden. Es muss im deutschen Leistungssport generell ein großes Umdenken stattfinden. Man muss die Nachwuchsarbeit verbessern und die Kinder wieder motivieren. Vielleicht ist ja sogar ein Film wie "Findet Dorie" wieder eine Motivation für Kinder, sich mit dem Wasser zu beschäftigen. Vieles liegt daran, was wir unseren Kindern mitgeben. Wenn im Moment "Promi Big Brother", "DSDS" oder "Dance with Weiß-der-Geier" wichtiger ist und man mit Castingshows scheinbar erfolgreicher sein kann als mit Sport, warum soll man sich dann jeden Tag quälen? Hier müssen wir den Schalter wieder umlegen.

Ist das ein realistischer Gedanke?

Ich glaube, dass ganz vielen Menschen bewusst ist, dass man mit harter Arbeit etwas erreichen kann. Aber zwischendurch haben sich einfach zu viele Möglichkeiten ergeben, schnell und ohne etwas zu können bekannt zu werden. Vielleicht will deshalb niemand wirklich mehr etwas dafür tun, oben anzukommen. Es gibt ein paar Formate und Nischen, die sind völlig legitim und die möchte ich auch nicht verteufeln. Aber wenn es sich in die Jugend und den Nachwuchs trägt, dass man sich nicht schinden muss, weil es auch anders geht, dann ist das ein bedenklicher Ansatz.

Ein anderes großes Thema im Leistungssport ist der grassierende Dopingmissbrauch. Es werden Stimmen laut, dass man Doping legalisieren sollte. Wäre das eine Überlegung wert?

Dann müsste ich dem Leistungssport komplett abschwören. Damit könnte ich nicht leben, ich müsste mich abwenden. Das darf und kann nicht das sein, was wir wollen. Die Frage ist, wie die Alternativen aussehen und ob man den Lauf der Dinge aufhalten kann. In meine Augen wäre das unvorstellbar.

Was kann man tun, um den Schwimmsport zu fördern?

Wir machen in diesem Jahr mit Disney die Aktion "Deutschland schwimmt". Dort geht es in erster Linie darum, dass keiner am Schwimmen vorbeikommen darf. Nun mag zwar der eine lieber Beach-Volleyball oder Fußball spielen oder ein toller Leichtathlet sein. Aber wenn man diese Sportarten nicht beherrscht, hat man keinen Nachteil. Wenn man nicht schwimmen kann, läuft man potenziell Gefahr, zu ertrinken und zu sterben. Das muss man sich vor Augen führen. Disney und mein Projekt "Für Kinder e. V." machen jetzt noch einmal verstärkt darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, dass unsere Kinder schwimmen lernen. Jedes Kind, das die Grundschule verlässt, muss eine Schwimmart technisch sauber beherrschen, davon bin ich überzeugt. Schwimmen ist auch eine Gesundheitssportart. Irgendwann hören wir alle auf, Fußball zu spielen, zu golfen und zu tanzen, weil wir es körperlich nicht mehr schaffen. Unsere Schwimmbäder sind schon in aller Herrgottsfrühe voll mit Senioren. Diesen Sport können sie auch in hohem Alter noch ausüben. Schwimmen rettet Leben und erhält uns gesund. Keiner muss Olympiasieger werden, und keiner muss eine Medaille in seinem Schrank haben. Aber jeder sollte schwimmen können.

Sie sind nach Ende Ihrer aktiven Karriere nie aus der Öffentlichkeit verschwunden. Wäre es für Sie auch eine Option gewesen, Schauspielerin zu werden?

Dazu bin ich nicht extrovertiert genug. Ich halte mich gern in dem Metier auf, in dem ich mich auskenne und das ich beherrsche. Deshalb hat mich "Findet Dorie" auch angesprochen. Ich finde Schauspielerei super interessant, aber ich wäre nie eine gute Schauspielerin geworden. Im Leben ist es wichtig zu wissen, was man kann und was nicht.

Welches ist Ihr Lieblingstier im Wasser?

Ich finde Delfine atemberaubend. Ich bin eigentlich schon immer so veranlagt gewesen, dass ich nicht toll finde, was alle anderen toll finden. Wenn alle nach rechts gegangen sind, wollte ich nach links gehen. Delfine finden alle Leute toll, und ich muss sagen, ich auch. Wenn man Delfine mal live erlebt, ist man total hingerissen. Sie strahlen etwas aus, das man nicht in Worte fassen kann.

Welche Trickfilme schauen Sie mit Ihren Kindern?

Bei meinen Jungs sind "Monster AG" und "Cars" angesagt. Ich mag natürlich auch "Die Schöne und das Biest" oder "Aschenputtel", aber das geht für sie gar nicht. Ich muss es irgendwie heimlich gucken, wenn ich mal das Bedürfnis habe.