Förderpreis für Meisterschüler der HGB ausgelobt

erschienen am 21.03.2017



Leipzig (dpa/sn) - Erstmals schreibt die Leipziger G2 Kunsthalle gemeinsam mit der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) einen Förderpreis für Meisterschüler aus. Für den mit 10 000 Euro dotierten Preis können sich Absolventen aller HGB-Meisterklassen des laufenden Jahres bewerben, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Der Preisträger bekommt neben dem Preisgeld ein Atelier für ein Jahr kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Preisvergabe erfolgt im Rahmen der Eröffnung der Meisterschüler-Ausstellung der HGB am 5. Oktober.