Fossilien, Forscher und harte Musik

Im Chemnitzer Naturkundemuseum zeigt eine Sonderschau in Kürze Fossilien, die Wissenschaftler nach Rocklegenden benannt haben

erschienen am 05.11.2016



Chemnitz. Wie sind Michael Jackson mit einem Einsiedlerkrebs, Mick Jagger und Frank Zappa mit einer Schnecke und AC/DC mit Trilobiten in Verbindung zu bringen? Achim Reisdorf, Paläontologe und Geologe an der Uni Basel und am Naturhistorischen Museum Bern ist Heavy-Metal-Fan und gebürtiger Sachse. Eva Prase lies sich von ihm erklären, warum so viele Wissenschaftler offenbar eine Vorliebe für harte Rockmusik haben.

Freie Presse: Paläontologen haben die Ausstellung "Rock Fossiles" kreiert, die bereits in Oslo oder Bern zu sehen war. Was hat es damit auf sich?

Achim Reisdorf: Gezeigt werden Versteinerungen, die nach Stars in der Musikwelt - Heavy Metal, Punk, Rock, Pop und auch Jazz - benannt wurden. Die Ausstellung hat ihren Ursprung in Faxe, einer Kleinstadt auf der dänischen Insel Seeland, südlich von Kopenhagen. Sie ist bekannt wegen der dort gut zugänglichen Gesteinsschichten aus der Kreidezeit und des Paläogens, also erdgeschichtlich die wichtige Zeitenwende, an der die Dinosaurier ausstarben. Begründet wurde sie von Jesper Milàn, Paläontologe in Faxe, und von den beiden Modellbauern Esben Horn und Rune Fjord aus Kopenhagen. Diese Drei beherrschen es meisterhaft, auf der Grundlage von Fossilienresten lebensechte Modelle zu rekonstruieren und damit ausgestorbene Tiere und Pflanzen quasi auferstehen zu lassen. Über das Paläontologienetzwerk erfuhren sie 2012, dass der schwedische Paläontologieprofessor Mats E. Eriksson einen fossilen, furchteinflössenden Borstenwurm nach dem dänischen Metal-Musiker King Diamond benannt hatte. Das war die Initialzündung für "Rock Fossils". Nun freue ich mich sehr, dass ich die Ausstellung in meine Heimat nach Chemnitz vermitteln konnte und seit dem eng mit Thorid Zierold, der Kustodin am Museum für Naturkunde, zusammenarbeite.

Kann jeder einfach so Fossilien nach Musikstars benennen? Grundsätzlich ist jeder Mensch dazu berechtigt, eine neue Art nach seinen Vorstellungen zu benennen. Also auch nach Musikern. Es müssen aber wissenschaftliche Standards eingehalten und die Regeln der internationalen biologischen Nomenklatur angewendet werden. Hierzu zählt der erbrachte Nachweis, dass es sich auch tatsächlich um eine für die Wissenschaft bislang unbekannte Art handelt.