Frank Jülicher aus Dresden erhält Leibniz-Preis 2017

erschienen am 08.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Direktor des Dresdner Max-Planck-Institutes für Physik komplexer technischer Systeme, Frank Jülicher, erhält den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft 2017. Er ist der einzige sächsische Vertreter, der am Donnerstag von der Deutschen Forschungsgemeinschaft für den wichtigsten Forschungsförderpreis in Deutschland ausgewählt wurde. Der 51-Jährige sei ein weltweit führender Wissenschaftler im Bereich der Biophysik, hieß es zur Begründung.

Mit seinen grundlegenden Arbeiten trage er zum Verständnis der Selbstorganisation von Zellen in Gewebe bei. Sie sei sowohl für die Entwicklungsbiologie als auch für die medizinische Anwendung von größter Bedeutung.

Insgesamt erhalten zehn Wissenschaftler den mit jeweils 2,5 Millionen Euro dotierten Preis. Die Verleihung der Leibniz-Preise 2017 ist am 15. März in Berlin.

Der Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis wird seit 1986 jährlich von der DFG für herausragende Arbeiten im Bereich der Wissenschaft vergeben. Das Preisgeld können die Wissenschaftler bis zu sieben Jahre lang für ihre Forschungen verwenden.