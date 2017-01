Frauenpower ohne doppelten Boden

Stefanie Hertel und die Geschwister Hofmann sind gemeinsam auf Tour. Eine der ersten Stationen war Freibergs "Tivoli", wo einem holprigen Start die Überraschung folgte.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 22.01.2017



Freiberg. Die Dirndl Rock Band fängt an. Drei junge Damen nebst Begleitmusikerinnen betreten am Samstagnachmittag die Bühne des Freiberger "Tivoli", nehmen Schlagzeug, Gitarren und Keyboard in Beschlag. Einigen der rund 450 Gäste im nicht ausverkauften Haus schwant wohl Böses. Die heile Welt scheint heute draußen zu bleiben. Hinter den Verdunklungsvorhängen an den Fenstern scheint die Sonne an diesem perfekten Wintertag. Im Saal scheppert das Schlagzeug, die E-Gitarre setzt ein. Für den schlecht abgemischten Ton sind die mitgereisten Tour-Techniker verantwortlich. Für die rockigen Töne die Musikerinnen.

Das Opening wirkt holprig. Stefanie Hertel erscheint gemeinsam mit Anita und Alexandra Hofmann. Das einstige Volksmusik-Küken aus dem Vogtland geht seit einigen Tagen gemeinsam mit dem Schlagerduo aus Baden-Württemberg auf Tour. "Frauenpower" heißt die, Freiberg gehört zu den ersten Stationen. Das darf als Entschuldigung für den unsanften Start gelten. Denn was dann kommt, kann sich hören und sehen lassen. Etwas Vorlauf braucht es aber. "Gute Freunde kann niemand trennen", wird gesungen, dann gibt es Nettes zur Begrüßung. Freiberg ist schön, das Publikum nett. Nichts Überraschendes.

Überraschend in der heutigen so glatten, durchinszenierten Schlagerwelt ist allerdings das, worauf es ankommt: die Musik. Zwar ist auch hier alles durchinszeniert. Mitunter klappen die Übergänge sekundengenau. Aber hier ist alles live. Und so wirkt der etwas verhaspelte Start ganz am Anfang gleich wieder richtig sympathisch.

Noch besser wird es, als sich Stefanie Hertel in ihrem ersten Solo-Teil (die singenden Schwestern hatten erst einmal Pause) im Text vertut. "'Tschuldigung" sagt sie mitten im Lied, macht weiter und lacht über den kleinen Fauxpas. Wunderbar. Im Fernsehen passiert so etwas nämlich nicht mehr. Da bewegen die Sänger meist nur noch die Lippen zu Tönen vom Band. Wie vom Band klingen im Übrigen auch bei dieser Show alle Lieder. Sowohl Stefanie Hertel, die 30 ihrer 37 Lebensjahre auf Showbühnen steht, als auch die Geschwister Hofmann beweisen, dass sie wirklich singen können. Auch bis zu drei Stunden.

So lang zieht sich die Show nämlich hin. Die Akteure wechseln sich ab, dazwischen gibt es gemeinsame Teile. Thematisch sortiert, mit minutiösem Timing. Für ein Gas-Medley schlüpfen die drei Damen in hautenge Rennanzüge und singen Lieder wie "Im Wagen vor mir". Den Herren im Publikum bleibt das Klatschen in den Händen stecken, als sich Anita (39) breitbeinig im Mini-Rennhöschen an die Bühnenkante setzt. Schwester Andrea (42) und auch Stefanie Hertel sind nicht minder reizvoll anzuschauen. Und singen können sie auch. Die Hertel mit ihrer bei unzähligen Volksmusikshows geübten Stimme, die ältere Hofmann-Schwester eher rauchig, die jüngere mit glockenhellem Sopran. Die Mischung stimmt, es gibt Abba-Hits, Rock'n'Roll, ganz Schlager. Live gespielt, live gesungen. Und mit zunehmender Konzertdauer kommt auch im Publikum immer mehr Stimmung auf. Die heile Welt hat es am Ende durch die Verdunklungsvorhänge ins Innere des Konzerthauses geschafft.