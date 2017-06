Freiheit und Zufall

Das Dresdener Albertinum zeigt neue abstrakte Bilder von Gerhard Richter. Hatte er sie früher manchmal in den Dienst einer Botschaft gestellt, lassen sie jetzt vieles offen.

Von Matthias Zwarg

02.06.2017



Dresden. Freiheit ist kein Zufall. Oft ist sie ferner, unerfüllbarer Traum, manchmal ist sie hart erkämpft oder Folge des politischen und wirtschaftlichen Erfolgs. Gerhard Richters "Neue Bilder" im Dresdener Albertinum sind Bilder der Freiheit. Wenn man sie so versteht, wie der Philosoph Herbert Marcuse sie 1969 in seinem "Versuch über die Befreiung" verstanden hatte: "Es gibt eine Antwort auf die Frage, welche die Gemüter so vieler Menschen guten Willens bewegt: Was sollen wir in einer freien Gesellschaft anfangen? Die Antwort, die ... den Kern der Sache trifft, stammt von einem schwarzen Mädchen. Sie lautet: 'Zum ersten Mal in unserem Leben werden wir frei sein, darüber nachzudenken, was wir tun werden.'"

Gerhard Richter kann diese Freiheit genießen. Seine Bilder gelten als die teuersten eines lebenden Künstlers. 2015 kam ein "Abstraktes Bild" für 41 Millionen Euro unter den Hammer. Erfolg macht frei - aber frei wozu? In Richters Fall zu neuen "Abstrakten Bildern". Es sind manchmal mehrere Meter, manchmal nur 30 Zentimeter große Ölgemälde, in zwei Räumen des Albertinums im Wechsel und damit einen Rhythmus schaffend gehängt. Sie erlauben Nähe und fordern Distanz. Sie wirken durch ihre Farbstimmungen, die kaum kompositorischen Prinzipien folgen, aber auch nicht völlig willkürlich erscheinen. Die Grundfarben Gelb, Rot und Blau spielen oft eine Rolle, selbst wenn sie nur sparsam vorkommen. Die Farben werden mit einem Brett aufgetragen, übereinander, nebeneinander, zufällig verteilt. Danach kratzt Richter die unten liegenden Schichten teilweise, manchmal bis zum Malgrund wieder frei, sodass die Bilder eine tief gefurchte Oberfläche bekommen und unzählige wechselnde Farbszenen bilden. Früher hat er seine Arbeiten manchmal in den Dienst einer Botschaft gestellt, wie etwa die Serie "Abstrakte Bilder (937/1-4)", die auf Fotos aus dem Konzentrationslager Auschwitz zurückgeht. Nun verweist der Künstler oft auf Inspiration durch Musik, aber jeder Betrachter kann sich selbst in die Bilder hineinsehen und nach vertrauten Erfahrungen darin suchen. Da mag man hier ein sonnendurchflutetes Getreidefeld mit roten Mohnblumen vermuten, dort ein explodierendes Feuerwerk, anderswo die Klänge eines dissonanten, aber einer Idee verbundenen Orchesters. Manchmal deuten sich Strukturen an, manchmal könnte man unter den Farbschichten ein "richtiges" Bild ahnen. Damit erinnern diese Gemälde auch an einen Aspekt in Richters Biographie. Am 9. Februar 1932 in Dresden geboren, studierte Gerhard Richter an der dortigen Kunstakademie. Seine Diplomarbeit wird das mit "sehr gut" bewertete Wandgemälde "Lebensfreude" im Hygienemuseum. Danach bekam er Aufträge für weitere Wandmalereien, zum Beispiel im Haus der SED-Bezirksleitung Dresden. Doch die schöpferischen Möglichkeiten in der DDR waren Gerhard Richter zu eng, zumal die "Formalismus-Debatte" gegen abstrakte und, so Walter Ulbricht, Bilder "von Mondlandschaften" und "faulen Fischen" Künstler auf den Weg des "sozialistischen Realismus" zwingen wollte. 1961 floh Richter mit seiner Frau nach Westdeutschland, wo er sich mit vielen Werkgruppen - etwa den verwischt-unscharfen Porträts von RAF-Terroristen - einen Namen machte. Gemeinsam mit Kollegen nannte er seine Kunst zeitweise "kapitalistischer Realismus", was durchaus ironisch und angriffslustig gegen die Wirtschaftswunder-BRD gemeint war. Seine Wandbilder wurden nach der "Republikflucht" übermalt, nur die "Lebensfreude" fristete noch bis 1979 ein ungeliebtes Dasein, ehe auch sie übertüncht wurde. Eine komplette Freilegung des Wandbildes lehnte Gerhard Richter 1994 ab.

In den neuen abstrakten Bildern ist Richter so frei, selbst zu bestimmen, was freigelegt wird und was nicht. Er darf Zufall und Fantasie regieren lassen. So, wie das bislang nur in der Kunst möglich ist. So, wie das auch schon andere Künstler vor ihm getan haben. Das Ergebnis ist: schön bunt. Mehr nicht. Vielleicht kann man sich die Freiheit besser noch nicht vorstellen, solange es sie nur in der Kunst gibt.

Die Ausstellung "Gerhard Richter: Neue Bilder" ist bis 27. August dienstags bis sonntags, 10 bis 18 Uhr, im Albertinum Dresden zu sehen. www.skd.museum