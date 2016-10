Friedenslazarett als Interim für Georgenburg auf Königstein

erschienen am 18.10.2016



Königstein/Dresden (dpa/sn) - Ab Frühjahr 2017 wird der letzte und zugleich älteste Teil der Westbebauung der Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz saniert. Mit den Voruntersuchungen und Abbrüchen soll nach Angaben der staatlichen Bauverwaltung vom Dienstag in Dresden Anfang November begonnen werden. Die bisher in der Georgenburg untergebrachte Verwaltung zieht ins Friedenslazarett, das für rund 1,3 Millionen Euro als Interim vorbereitet worden ist.

In der Georgenburg, wo Räume für Verwaltung, Sonderausstellungen und eine wissenschaftliche Bibliothek entstehen, soll bis Mitte 2018 gebaut werden. Die westlichen Gebäude des Felsplateaus im Elbsandsteingebirge werden seit 2009 umfassend instandgesetzt und museal neu gestaltet.

Die Festung Königstein zählt zu Sachsens beliebtesten Ausflugszielen. 1233 erstmals erwähnt, tauchte der «lapide regis» 1241 zum ersten Mal in einer Urkunde auf. Im 16. Jahrhundert lebten dort Mönche, 1589 begann der Ausbau zur Festung.

Der als uneinnehmbar geltende «Stein des Königs» war Zufluchtsort, sicheres Domizil für Kunstgegenstände und Staatsschatz, Festort, Staatsgefängnis und Kriegsgefangenenlager. Seit der Wende ist er in Landesbesitz. Sachsen investierte bisher rund 61,2 Millionen Euro in die Sanierung der Gebäude.