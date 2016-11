Für immer jung

Der November ist der Monat von Allerheiligen und Allerseelen, des Volkstrauertages und des Totensonntags. Doch was würde passieren, wenn wir unsterblich wären? Eine Betrachtung.

Von Walter Schmidt

erschienen am 04.11.2016



Methusalem, im Alten Testament einer der Urväter aus den Zeiten noch vor der Sintflut, wurde angeblich 969 Jahre alt und gilt als ältester Mensch, den die Bibel erwähnt. Sein Enkel Noah war auch nicht mehr jung, als er auf Gottes Geheiß die Arche zimmerte. Die große Flut schwoll in seinem 600. Lebensjahr an, was nicht verhindern konnte, dass Noah noch weitere 350 Jahre auf Erden weilte. Auch der legendäre Retter unserer Tierwelt erreichte also ein buchstäblich biblisches Alter. Sollten wir Sterbliche uns ein derart langes Leben wünschen, notfalls auch nur schnöde 100 oder 200 Jahre mehr - ermöglicht vom medizinisch-technischen Fortschritt? Besser nicht, meinen Forscher. Wir würden uns zu fürchterlichen Angsthasen entwickeln.

Ein Aspekt, der beim Thema Unsterblichkeit eher selten diskutiert wird. Meist geht es darum, dass die Gesellschaften vergreisen und das Wirtschaftsgefüge auseinanderbrechen würden. Dass sich der stete Zuwachs an immer mehr Erdenbürgern kaum ernähren ließe. Dass auch unklar wäre, wo die wachsende Schar leben sollte und von welchen Rohstoffen sie ihr Leben bestreiten könnte. Doch weitaus weniger diskutiert werden Fragen, die die Psyche der Menschen betreffen.

Es war der Mediziner und Wissenschaftsjournalist Hoimar von Ditfurth (1921 bis 1989), der in einer seiner bis 1989 ausgestrahlten Fernsehsendungen aus der Reihe "Querschnitte" darüber spekulierte, welche Folgen Unsterblichkeit auf unser Verhalten und unsere Einstellung zum Leben haben könnte. Sinngemäß vertrat Ditfurth die Ansicht: Wer nicht mehr durch eine Krankheit oder das Altern seines Körpers sterben könne, sehr wohl aber noch durch einen Unfall im Straßenverkehr, im Krieg oder beim Bergsteigen, der werde kaum noch körperliche Risiken eingehen und am liebsten in seiner Wohnung hocken bleiben.

Die Begründung des Neurologen und Psychiaters: Während ein heute lebender, risikofreudiger 35-Jähriger allenfalls etwa 40 weitere Lebensjahre aufs Spiel setzte, wenn er unvorsichtig in sein Smartphone versenkt eine Straße überquerte oder einen Achttausender bestiege, würde einem potenziell Unsterblichen der Verlust einer halben Ewigkeit drohen. Und das wöge enorm schwer.

Genauso sehen es auch die US-Sozialpsychologen Sheldon Solomon, Jeff Greenberg und Tom Pyszczynski. In ihrem gerade auf Deutsch erschienenen Sachbuch "Der Wurm in unserem Herzen - Wie das Wissen um die Sterblichkeit unser Leben beeinflusst", urteilt das Autoren-Trio: "Bei einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, ist schon für uns heute tragisch, weil einem womöglich Jahrzehnte des Lebens verloren gehen. Aber weit übler wäre es für Wesen, vor denen eine unabsehbare, womöglich unendliche Lebenspanne liegt (...)." Es entbehre nicht der Ironie, "dass in einer Welt, in der der Tod nicht unausweichlich ist, die Angst vor dem Tod nicht ab-, sondern vielmehr zunehmen würde."

Das hätte immerhin ein Gutes: Wahrscheinlich wäre es auch für Kriegstreiber viel schwerer, genügend Soldaten oder Söldner für ihre Allmacht- oder Rachefantasien anzuwerben - auch wenn man da nicht zu optimistisch sein sollte. Denn in einer Welt der Uralten oder gar Unsterblichen würde es vermutlich noch sehr viel mehr Hunger sowie Zwist um Rohstoffe und Lebensraum geben als heute - und somit auch mehr verzweifelte Hungerleider, die Leib und Leben für ein paar Kröten zu verkaufen bereit wären, ganz gleich, wie viele erbärmliche Lebensjahre sie dafür riskieren. Denn Hunger plagt genau jetzt, nicht erst in 1000 Jahren.

Doch in allen anderen Fällen würde unser vor allem in Deutschland gewaltiges Sicherheitsbedürfnis höchstwahrscheinlich dazu führen, dass wir uns quasi kaum noch auf die Straße trauten. Welcher Vater ließe seine zehnjährige Tochter dann noch auf einen Baum klettern; welche Mutter ihren halbwüchsigen Sohn noch am Bungee-Seil in die Tiefe springen oder in feuchtkalten Winternächten auf dem Moped zur Disko fahren?

Es stimmt: Auch 70 Jahre zu verlieren, ist eine persönliche Katastrophe. Doch um wie viel schwerer müsste ein verlorenes Jahrtausend wiegen? Je länger unser Leben währen kann, umso eher dürften wir uns daran festklammern. Mutig macht Unsterblichkeit nicht. Eher würde ein Volk von Angsthasen aus uns - oder zumindest ein noch schlimmeres, als wir es in unserer Vollkasko-Mentalität schon sind. Doch das wäre noch nicht alles.

Während man heute als 40-Jähriger schon Mühe hat, die elektronisch aufgerüstete Lebenswirklichkeit seiner Kinder zu verstehen, gelingt dies vielen Großeltern noch weniger. Und diese Kluft würde sich verschärfen, müsste ein 170-Jähriger sich Gedanken darüber machen, was er seiner 13-jährigen Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelin schenken könnte. Und aus dem Verständnis füreinander leitet sich das Verhältnis zueinander ab. Zwar wird aller Voraussicht nach der Jugendwahn unserer Tage bald der Vergangenheit angehören. Aber den Respekt der vergleichsweise noch Jüngeren für die Ur-Uralten der hier einmal angenommenen Welt von übermorgen würde das nicht unbedingt steigern.

Und was das Arbeitsleben betrifft: Es dürften sich kaum genug Arbeitsplätze finden lassen für Menschen, die vor Jahrhunderten geboren wurden - weshalb auf einem Planeten mit unsterblichen Menschen die Lebenswelt der sehr Alten mit der Arbeitswelt der recht Jungen noch weniger miteinander zu tun haben dürften als heute schon. Falls in so einer Welt überhaupt noch im heutigen Sinne für den Broterwerb gearbeitet würde. Zumindest würde sich dann die Frage stellen, für welches Alter man durch Erwerbsarbeit noch vorsorgen sollte. Ein typisches Rentenalter von etwa 65 bis 80 Jahren gäbe es dann nicht mehr. Wozu also noch "fürs Alter" sparen? Und wozu noch Lebensversicherungen abschließen, die man sich später auszahlen lassen kann? Ganz abgesehen davon, dass sich solche ohnehin niemand mehr aufbürden würde, weil die Jahresprämien brutal hoch wären.

Und so kann Sterblichkeit ihren Schrecken verlieren. Zumal sie in bescheidenem Maße auch in der realen Welt ein bisschen nach hinten rückt. So starb Jeanne Calment im August 1997 im Alter von 122 Jahren und 164 Tagen, womit sie als jener Mensch gilt, der nachweislich am ältesten geworden ist. Als ihr Ehemann 1942 starb, also mitten im Zweiten Weltkrieg, war die Französin bereits 67 Jahre alt. Noch mit 85 erlernte sie das Fechten. Auf Calment folgen in der Liste der Längstlebenden eine US-Amerikanerin und eine Kanadierin, die 119 beziehungsweise 117 Jahre alt wurden, und erst im Juni 2013 endete das 116-jährige Leben des Japaners Jiroemon Kimura. Kein Mann wurde bisher offiziell so alt wie er - sieht man einmal ab von Mbah Gotho aus Indonesien, der angeblich 145 Jahre alt sein soll, was aber umstritten ist.

Dabei werden auch die Deutschen nicht nur ständig älter, sondern es wird hierzulande auch immer mehr alte Menschen im Verhältnis zu jungen geben. Während nach Angaben des Statistischen Bundesamtes der Anteil der Hochaltrigen an der Gesamtbevölkerung 2013 schon rund 5 Prozent betrug, steige er bis 2060 weiter auf 12 bis 13 Prozent - bei deutlich weniger Bundesbürgern insgesamt. Jeder achte in Deutschland Lebende wird dann 80 oder älter sein.

Schauen wir diesbezüglich wieder auf die angenommene Welt der Unsterblichen. Da es keinen planbaren - und schon gar keinen von der Allgemeinheit mehr finanzierbaren - Ruhestand mehr gäbe, müssten alle Bundesbürger fortwährend mit anpacken und Geld verdienen. Allmählich das angesparte Geld auf die Kinder und Enkel umzuschichten, wird dann nicht mehr möglich sein. Man könnte es ja in 300 Jahren noch selber benötigen - also hielte man daran fest. Wo keine eines natürlichen Todes Gestorbenen mehr zu beklagen sind, wird es auch weder reiche Erbtanten geben, noch gierige Erben - oder zumindest nur noch wenige. Man müsste dann auf einen Unfall des älteren Verwandten hoffen oder - nun ja - selber etwas nachhelfen.

So ist es ein größerer Trost als gedacht, dass wir - vermutlich - alle sterblich bleiben. Sonst weint uns am Ende gar keiner mehr nach.

Dieser Beitrag erschien in der Wochenendbeilage der "Freien Presse".