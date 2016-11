"Funk" statt Fernsehen?

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk verkauft online mit seinem frisch gestarteten Jugend-Netzwerk vor allem alten Internet-Wein in neuen werbefreien Schläuchen. Dabei stellen sich ARD und ZDF mit "Funk" jedoch nicht ungeschickt an - und hören auf die angepeilte Generation Smartphone.

Von Lea Becker

erschienen am 23.11.2016



Chemnitz. Jahrelang wurde er geplant, diskutiert und vorbereitet. Seit fast zwei Monaten ist der Jugendkanal von ARD und ZDF nun online. "Funk" heißt er und soll die für die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich verlorengeglaubte Generation der 14- bis 29-Jährigen bedienen. Nicht als Kanal im eigentlichen Fernseh-Sinn, sondern als sogenanntes "Content-Netzwerk" - eine Reihe von gebührenfinanzierten Video- und Internetformaten also, die größtenteils bei Youtube hochgeladen und auf der Website und in der App von "Funk" gebündelt werden. Bisher kamen die Inhalte auf eine Gesamtzahl von rund 20 Millionen Aufrufen bei rund 1,27 Millionen Abonnenten. "Nicht schlecht für den Start, aber da geht noch einiges", findet Funk-Sprecherin Kristina Blum - hält aber mit genaueren Angaben hinterm Berg: Ein reiner "Aufruf" im Internet sagt sehr wenig darüber, ob der entsprechende Inhalt auch wahrgenommen oder eher aus Versehen geklickt wurde.

Wie sieht sie nun aus, die neue Online-Welt von ARD und ZDF? Auf den ersten Blick ziemlich abgedreht: Da eine Serie, in der ein junger Mann sich die Wohnung mit einer Elfe und einem Ork teilt. Dort das Porträt eines senegalesischen Chemikers, der seit 31 Jahren in Ostdeutschland lebt. Das Funk-Programm ist schwer zu fassen, so viele Formate gibt es, die je unterschiedliche Altersgruppen und Interessen bedienen. "Die Formate verteilen sich zur einen Hälfte auf Informieren und Orientieren und zur anderen Hälfte auf Unterhalten, wobei einige Formate mehrere Bereiche gleichzeitig abdecken", erklärt Blum das Konzept des Netzwerks. Vieles hat Funk schlicht übernommen: vor allem von bekannten und beliebten Youtube-Stars, die auf der Videoplattform seit Jahren mit werbefinanzierten Eigenkanälen groß geworden sind - Florian Mundt alias LeFloid etwa und seine bei Jugendlichen beliebte Gaming-Show "1080NerdScope". Funk finanziert derartige Inhalte nun mit Gebührengeld, sodass der einzige Unterschied derzeit die abgeschaltete Werbung ist.

Dazu kommen einige Funk-Eigengewächse, eine Reihe von Webserien und Comedy-Kanälen und Reportage-Formaten etwa: Man findet Kanäle mit vegetarischen Kochrezepten, über Trendsportarten, Fußball, oder Computerspiele.

Bewusst verzichtet Funk auf ein tagesaktuelles Nachrichtenformat. Stattdessen setzen ARD und ZDF hier mit "Auf einen Kaffee mit Moritz Neumeier", "Was mit Fabian" und "Headlinez" auf gleich drei Formate, in denen junge Männer vor simpler Kulisse auf humorvolle Weise das Zeitgeschehen kommentieren: Bei den "echten" Nachrichten will man auch das junge Publikum auf die herkömmlichen Angebote in Fernsehen und Internet lotsen, so Blum: Das sei sowieso "jener Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der durchaus von Menschen zwischen 14 und 29 Jahren genutzt wird". "Funk" soll in dem Punkt keine Konkurrenz sein.

ARD und ZDF haben ihre Zielgruppe durchaus verstanden und gehen mit "Funk" zu jenen sozialen Netzwerken und Internetplattformen, auf denen sich die 14- bis 29-Jährigen sowieso meist tummeln: Youtube, Snapchat, Facebook oder Instagram. Und sie reagieren auf Nachfrage: Serien-Importe etwa sind neben der deutschen Synchronfassung auch in der Originalsprache verfügbar, was immer mehr junge Zuschauer längst bevorzugen.

Wirkliche Experimente - auch auf der formalen Seite - seien bei Funk allerdings noch nicht zu sehen, konstatiert der Medienwissenschaftler Hermann Rotermund. Einigen Formaten sei außerdem die öffentlich-rechtliche Auftragssituation anzumerken: "Die Botschaften geraten hier und da etwas zeigefingermäßig lehrhaft. Das ist jedoch weniger schlimm als ich zunächst befürchtet hatte." Aufgrund der Abrufzahlen und Kommentare geht Rotermund davon aus, dass vor allem die Comedy-, Musik- und Computerspiel-orientierten Formate gut ankommen. Die aktuelle Strategie ziele wohl zunächst auf den Aufbau stabiler Reichweiten, nicht so sehr auf die Fundierung der Inhalte. "Das ist nachvollziehbar - 'anstrengende' Inhalte können später durch ein Umfeld von bereits etablierten populären Formaten gestützt werden." Diese Strategie entspricht auch Rotermunds Erfahrungen mit dem Aufbau des Youtube-Kanal "Hyperbole TV" an der Leuphana-Universität Lüneburg, der 2015 mit dem Grimme-Online-Award ausgezeichnet wurde und heute als eigenständige Produktionsfirma auch Inhalte für "Funk" liefert.

So wenig Neues oder Tiefes das Netzwerk der Generation Smartphone damit erst einmal bietet: Vor allem die entfernte Werbung bei "Funk" ist nicht zu unterschätzen. Denn die Zielgruppe ist in weiten Teilen daran gewöhnt, dass etwa von privaten Youtubern Werbung und Inhalte übergangslos vermischt werden - hier wird erstmals eine klare Trennung eingezogen. Auf den Punkt bringt das Funk-Moderator Fabian Nolte, der in "Was mit Fabian" genüsslich grinsend fragt: "Wo seht ihr denn am allerallerliebsten Werbung? Vor dem neuen Video von Dagi? Oder in der Snapchat-Story von Bibi?" Immerhin ein Anfang: Kampflos geben die Öffentlich-Rechtlichen die bereits so oft als "verloren" abgeschriebene Nutzergeneration jedenfalls nicht auf.

