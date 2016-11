Ganz schön kalt hier

Ein iranischer Flüchtling interpretiert Schuberts "Winterreise": In Freiberg hatte das Singspiel "Fremd bin ich eingezogen" am Freitag Premiere.

Von Lea Becker

erschienen am 07.11.2016



Freiberg. Der deutsche Winter beginnt mit orientalischen Klängen: Muslimische Gesänge künden von einer fremden Kultur. Eine Frauenstimme erzählt vom Revolutionsjahr 1979, von grüner Farbe, langen Bärten und vom Meer. Vom Iran also, der Heimat des Wanderers, der sich in "Fremd bin ich eingezogen" auf eine nächtliche Reise durch ein kaltes Deutschland begibt.

"Fremd bin ich eingezogen" lautet der erste Vers der "Winterreise", der hier als Titel fungiert und deutlich macht, worum es geht. Anders als in der Vorlage von Wilhelm Müller und Franz Schubert ist es nämlich nicht der Verlust seiner Liebsten, der den Wanderer hinaus in die Nacht treibt, sondern der Verlust seiner Heimat. In der Fremde begegnet er Menschen, die Tannenbäume und Lichterketten in Supermarkttüten umhertragen. Und die es nicht gut mit ihm meinen. "Wir sind vom Volk", rufen sie, vermuten eine Bombe in seinem Koffer, in dem sie dann doch nur Bücher finden.

Mit Laienschauspielern aus dem Iran, Syrien, Afghanistan, Indien und Freiberg bringt Regisseur Markus Gille die "Winterreise" als Gastspiel auf die Studiobühne des Mittelsächsischen Theaters. Das deutsche Liedgut aus dem 19. Jahrhundert, interpretiert von jungen Migranten - diese Mischung trifft offenbar einen Nerv: Die Premiere am Freitag ist ausverkauft.

In seiner Winterreise spielen, so Markus Gille, "unterschiedliche Leute mit, die sich sonst nie begegnen würden". Das Projekt soll Geflüchtete, Migranten und Freiberger gemeinsam auf die Bühne bringen: "Das Personal dieses Stücks ist ein Miniaturabbild unserer Stadt, einer kleinen Stadt in Sachsen." In diesem neuen Kontext erscheinen Wilhelm Müllers Texte über Fremdsein, Verlust und Kälte noch immer hochaktuell. Passend dazu hat der Komponist Ralf-Ingo Pampel Schuberts Kompositionen einen neuen Anstrich verliehen. Der ist elektronisch, minimalistisch und experimentell. Eine Collage aus Klängen bringt Schuberts Motive auf ungewohnt moderne Art zum Klingen. Tenor Amir Nikou, vor vier Jahren aus dem Iran geflüchtet, trägt einige ausgewählte Lieder der eigentlich 24 Stücke umfassenden "Winterreise" vor, die Gille durch selbst geschriebene Spielszenen ergänzt. Das Singspiel sperrt sich gegen allzu offenkundige Verständlichkeit, lässt Raum für Empathie und Interpretation. Im Zentrum steht weniger eine Geschichte, sondern vielmehr das Empfinden des Wanderers, welches nicht nur durch den Gesang, sondern auch das eindringliche Spiel der Darsteller vermittelt wird.

Im vergangenen Jahr hatte Markus Gille bereits ein ähnliches Stück auf die Bühne gebracht: Goethes "Werther", übersetzt in die heutige Zeit und ebenfalls besetzt mit Geflüchteten. Auch damals spielte Nikou die Hauptrolle. Für ihn handelt die "Winterreise" vor allem von Not und Sehnsucht nach der Heimat. Im Iran, so glaubt er, könnten sich viele mit der Gefühlswelt des Wanderers identifizieren. Dank des neuen Stücks können das sicher auch hierzulande wieder einige mehr.

Das Gastspiel wird auf Tour gehen, Termine stehen noch nicht fest.