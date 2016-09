Gastmahl der KÃ¼nste

Gastmahl der Künste

Von Ai Weiwei bis Wim Wenders - erstmals beteiligen sich alle aktuellen Mitglieder der Sektion Bildende Kunst der Berliner Akademie der Künste an einer gemeinsamen Ausstellung. Entstanden ist ein spannendes Mosaik zeitgenössischer Positionen in den Kunstsammlungen Chemnitz.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 29.09.2016



Chemnitz. Ai Weiwei zeigt die Röntgenaufnahme einer Hirnblutung, die er durch einem brutalen Polizeieinsatz in China erlitten hat. Lothar Böhmes "Sitzender Akt" ruht in sich selbst und strahlt in die Welt aus. Anthony Cragg hat die "Dünne Haut" zu einer Metallskulptur verfestigt, die weder Schmerzen noch Schönheit aufhält, die unter diese Haut gehen. Bob Dylan darf natürlich auch nicht fehlen; "The Kiss" ist eines seiner besseren Gemälde. Faszinierend: die Kraft des "Brennenden Mannes" von Hartwig Ebersbach. Komisch: das -"Ballett" von Christina Kubisch. Bedrückend: die "Requiem"-Fotos des Ukrainers Boris Mikhailov, die den Niedergang des Ostens ebenso drastisch dokumentieren wie das Video "Violent Incident", drastischer Vorfall, die Gewalt zwischen Mann und Frau. Symbolträchtig ist das Foto von Barbara Klemm anlässlich der Öffnung des Brandenburger Tores am 22. Dezember 1989, auf dem ein einziges Transparent mit der Aufschrift "Deutschland Einig Vaterland" von hinten zu sehen ist.

100 Werke von 67 nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern sind gegenwärtig in den Kunstsammlungen Chemnitz zu Gast - Bilder, Videos und Objekte von allen gegenwärtigen Mitgliedern der Sektion Bildende Kunst der Berliner Akademie der Künste und einigen Mitgliedern anderer Sektionen. Zu sehen ist auf einer ganzen Etage der Kunstsammlungen ein beeindruckendes Mosaik aktueller Kunstpositionen ohne Schwachpunkte, dafür mit einigen Höhepunkten. Die Werke stammen aus Beständen der Kunstsammlungen, von den Künstlern, aus dem Archiv der Akademie und aus privaten Sammlungen. Von der engagierten politischen Agitationskunst eines Klaus Staeck bis zu subtilen Experimenten Konkreter Kunst von Ulrich Erben und den verstörenden Spiegelungen Olafur Eliassons ist die Ausstellung ein Schaufenster moderner Kunst, das Lust auf mehr macht und gleichzeitig dem abstrakten Begriff der Akademie ein Gesicht gibt.

Gegründet wurde die "Academie der Mahl-, Bild- und Baukunst"1696 durch Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg-Preußen, der damit seinen absolutistischen Herrschaftsanspruch untermauern wollte, indem er renommierte Künstler an den Hof band. Im Laufe der Jahrhunderte war die Akademie vielen Veränderungen ausgesetzt, initiierte diese zum Teil selbst - insbesondere nach ihrem Missbrauch durch die Nazis, aber auch nach der deutschen Wiedervereinigung. Per Gesetz hat die Akademie maximal 500 Mitglieder - sie werden in einem längeren Verfahren gewählt. Die Berufung in die Akademie gilt als Ehre für Künstlerpersönlichkeiten, die ihre Zeit prägen. Die Akademie selbst, so heißt es im lesenswerten Katalog in einem Beitrag von Hans Gerhard Hannesen mit kritischem Unterton, werde "ihre Zukunft als Mitgliedersozietät... nur erhalten können, wenn die Künstler selbst sie als anregendes Netzwerk des Meinungsaustauschs annehmen und ihre Häuser als Orte der Begegnung, von denen aus sie in der Öffentlichkeit Wirksamkeit entfalten können." Die Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz mit ihrem umfangreichen Begleitprogramm, in dem auch Mitglieder anderer Akademiesektionen zu Wort kommen, kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Die Ausstellung "Die Akademie der Künste, Berlin zu Gast in den Kunstsammlungen Chemnitz" ist dort bis 20. November zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis sonntag von 11 bis 18 Uhr. Es gibt einen Katalog und ein umfangreiches Begleitprogramm - heute um 18 Uhr, liest der Autor und langjährige Verleger des Carl Hanser Verlages Michael Krüger in den Kunstsammlungen seine Erzählung "Das Glasauge".

www.kunstsammlungen-chemnitz.de