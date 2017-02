GbR der Träume

Manchmal hält eine Musikgruppe länger als ein Musikerleben. In der DDR füllte "Simultan" die Tanzsäle weit über die vogtländische Heimat hinaus. Der Sohn des Bandgründers nutzt die Nostalgie nun als Sprungbrett für seine eigenen Wege.

Von Katrin Mädler

erschienen am 16.02.2017



Es soll schon Konzertbesucher mit einem Déjà-vu-Erlebnis gegeben haben. Der Wuschelkopf auf der Bühne, mit der Leadgitarre, der könnte mit seiner Frisur, dem Hemd und ein bisschen Fantasie auch in den 1980er-Jahren da gestanden haben. Und irgendwie sieht er jemandem ähnlich, oder? Spätestens wenn die (etwas älteren) Zuhörer den Bandnamen "Simultan" hören, macht es Klick, nicht nur bei den Vogtländern. Von Beerheide aus tourten die fünf halbprofessionellen Musiker seit 1971 durch die Republik. Die Zeiten sind vergangen, auch für Gründer Günter Fischer. Nun steht da einer, der aussieht wie er und "Back to the roots"-Konzerte gibt: sein Sohn Sebastian Fischer. "Manche Leute sehen in uns ihre Jugendzeit", sagt der 28-Jährige im Tonstudio in Beerheide, das heute zu Auerbach gehört.

Die ganze Computertechnik hat so viel gekostet wie das restliche Haus, erinnert sich Vater Günter Fischer. Seit 2009 will er "Simultan" mit Auftritten neu beleben. Inzwischen ist er 73 Jahre alt, lange Bühnenabende werden zu anstrengend. Seine Tochter Silke Fischer ist mit Soloprojekten in der Schlagerwelt zu Hause. "Simultan - Next Generation" nennt sich die aktuelle Besetzung, die seit letztem Sommer zusammengefunden hat - mit Sohn Sebastian Fischer als Sänger und Gitarrist, Schlagzeuger Christoph Gilbert, Bassist Torsten Heinke und Akustik-Gitarrist Daniel Seidel. "Ich bin hineingewachsen, wie bei einer Zirkusfamilie", erklärt Sebastian.

Die "Next Generation" nimmt das Erbe der Auerbacher Provinzband und schafft damit eine Rückkehr zum Ursprung, die mit der Altbesetzung - drei Gründungsmitglieder sind schon gestorben - nicht mehr möglich gewesen wäre. Denn die hatte die Weichen anders gestellt: Trotz Erfolg entschieden sie sich - im Gegensatz zu den Jungen - gegen eine professionelle Laufbahn. Bei einem Tanzmusikfest in Karl-Marx-Stadt war das Kulturressort des "Neuen Deutschland" auf sie aufmerksam geworden. Günter Fischer: "Danach spielten uns die Rundfunkstudios, wir reisten in alle Ecken der DDR." Höhepunkte waren zwei Goldmedaillen bei den Arbeiterfestspielen. Trotzdem wollte Fischer seine Kulturarbeit beim VEB Elektroschaltgeräte Auerbach nicht aufgeben. Nach der Wende verlor er die, stieg endgültig ins Musikgeschäft ein. "Im Nachhinein habe ich unsere vorherige Zurückhaltung bereut. Wir wären bekannter gewesen." Sebastian hat Glück: Bei den wenigsten kommt mittlerweile beim Gedanken an eine Musikband aus der DDR noch der Mief eines unzufriedenen Arbeiter- und Bauernstaates hoch. Bei Günter Fischer war das vor 20 Jahren noch anders, deshalb richtete er sich neu aus: Er schwenkte auf Schlager um und gründete mit Tochter Silke das Duo "Fischer & Fischer". Der Bandname "Simultan" wirkte zu dieser Zeit nicht mehr. Sebastian legt nun Wert auf den rockigen Ursprung.

Auf der ersten geplanten CD will die "Next Generation" Lieder der Altvorderen unterbringen. Dazu kommen Coversongs und Selbstgeschriebenes, wie "Learn To Walk Before You Run". Sebastian hat sich alte Amiga-Schallplatten angehört und einiges neu arrangiert. Er investiert mehr als sein Vater,wollte nie etwas anderes machen als Musik, stieg gleich nach der Schule beim Vater und der Fischer & Fischer GbR ein.

Die junge Band mit altem Namen plant 60 Auftritte in diesem Jahr, auf Festen vor allem in Ostdeutschland. "Der Name ist bekannt, ist wie ein Schiff, das seit Jahrzehnten fährt. Die Jungs müssen nicht mit Newcomer-Wettbewerben anfangen", sagt der Vater. Die Bandgeschichte taugt zu einer Art Gründungsmythos für die Jungen. Zumindest Sebastian ist längst ein Teil des Ganzen: Wie er als Kind hinter dem Bühnenvorhang seinen Papa bestaunte oder zwei Lichtknöpfe bediente. Er glaubt nicht, dass er in Auerbach den Anschluss verlieren könnte: "Viele junge Großstadtbands bedienen oft das gleiche Genre. Wir sind anders." Wenn sie im Sommer proben, grillen die Nachbarn draußen, um mitzuhören. Die DDR-Vergangenheit und der Provinzcharme - das verbindet Vater und Sohn.

Dieser Beitrag erschien in der Wochenendbeilage der "Freien Presse".