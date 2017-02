Gedruckte Wikipedia ohne das Internet

Wie ein neues Buch "1 Kilo Kultur" auf über 1000 Seiten presst

Von Klaus Walther

erschienen am 08.02.2017



München. Tatsächlich, der dicke Wälzer wiegt gut ein Kilogramm: Man hat es eben nicht mit einem Taschenbuch zu tun bei dieser aus dem Französischen übersetzten Kulturgeschichte - und gewichtig ist das Unternehmen in jeder Hinsicht.

Immer wieder hat es Versuche gegeben, einen Teil des menschlichen Wissens in einem Buch unterzubringen. Im deutschen Literaturbereich ist das bekannteste Beispiel der "Kulturfahrplan", den der Physiker Werner Stein 1946 erstmals herausgab: Ein chronistisches Geschichtsbuch, das in den vergangenen fünfzig Jahren eine Auflage von mehr als einer Dreiviertelmillion Exemplaren erreichte. Gewicht: gut zwei Kilogramm. Später hat dann Dietrich Schwanitz einen solchen Versuch in erzählerischer Manier unternommen ("Bildung - alles, was man wissen muss"), auch dieses Buch wurde ein Erfolg. Was nun hier zwei französische Autoren vorlegen, ist keine tabellarische Darstellung, die Jahr für Jahr die wichtigsten Ereignissen beschreibt, sondern eine durchgängige Welt- und Kulturgeschichte. Nicht zufällig war Florence Braunstein, die Hauptautorin, viele Jahre die Chefin von "Studium-generale"-Kursen an Pariser Universitäten. Und da weiß man auch, in welchem Milieu man sich bewegt - es geht um die Erweiterung und Vertiefung des Allgemeinwissens. Denn nicht nur Fachwissen eines Berufes entscheidet über die schöpferischen Fähigkeiten, sondern auch das kulturelle Niveau eines Menschen.

Wie es scheint, ist es um den Wunsch, sich in diesem Feld zu bewegen, nicht so schlecht bestellt. In Frankreich wurden bisher mehr als 100.000 Exemplare von "1 Kilo Kultur" verkauft. Das Buch ist chronologisch angelegt, man hat also mehrere Möglichkeiten: Durch ein Personenverzeichnis kann man sich über den Umkreis bestimmter Persönlichkeiten informieren, andererseits hat das Buch mehrere Teile von "Vor-und Frühgeschichte" bis "Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts", und in diesen Teilen wiederum gibt es etliche Unterkapitel, die nun Geschichte, Kunst und Kultur detaillierter vorstellen. Also ein Sack voller Wissen, das man zur Belehrung wie Unterhaltung nutzen kann. Natürlich hat der Band auch etwas dünne Stellen: Wenn man etwa Joseph Conrad nur "Verfasser exotischer Romane" nennt, sagt das kaum das Wesentliche über diesen Schriftsteller. Aber zumeist zeigen die Kurzcharakteristiken den Weg.

Das Buch ist eben keine Literatur-, sondern eine Kulturgeschichte. Es geht also auch in der Darstellung von Biografien um historische Abläufe und Zäsuren, und es ist schon verblüffend, was uns die Autoren vermitteln. Wer sich für die Khmer-Kultur interessiert, wird ebenso sachkundig bedient, wie jemand, der wissen will, wer Peter der Große war. Das Buch ersetzt manche Lexika, ja selbst Wikipedia - es führt in seinen besten Teilen aus dem Detail ins Große und Ganze. Ein Kilo Brot ist nicht all zu viel, aber für den Hungrigen eine ganze Menge. Die 1300 Seiten von " l Kilo Kultur" sind nicht alles, was man wissen kann, aber vielleicht sind sie auch der Anfang einer Bibliothek.