"Gestank liegt in der Luft"

Das König-Albert-Theater hat sich "Das Boot" als Bühnenversion ins Vogtland geholt - auch mithilfe der Zugkraft prominenter Namen. Die Umsetzung des Kriegsstoffes gelang, macht aber vor allem Lust auf den Film.

Von Christian Schubert

erschienen am 29.01.2017



Bad Elster. Natürlich schreit der 1973 erschienene Roman "Das Boot" von Lothar Günther Buchheim geradezu nach einer visuellen Umsetzung. Deswegen hat Wolfgang Petersen ihn ja auch verfilmt: 1983 schrammte der deutsche Regisseur mit seinen klaustrophobischen Action-Bildern im hektischen Inneren eines deutschen Kriegs-U-Bootes denkbar knapp an einem Oscar vorbei. Das Agon-Theater München, das nun mit der Bühnenversion des Stoffes im König-Albert-Theater in Bad Elster zu Gast war, orientiert sich daher eng am Film, der einst Herbert Grönemeyer, Uwe Ochsenknecht, Heinz Hoenig oder Martin Semmelrogge zu Stars machte. Um das berühmte Flair nachzuempfinden, ähnelte die Bühne in Bad Elster einer offenen Fischdose. Die Hauptrolle des "Kaleun", im Film ist es Jürgen Prochnow, übernahm der aus Fernsehrollen ebenfalls bekannte Hardy Krüger jr.

Die Handlung erzählt von deutschen U-Boot-Fahrer im Zweiten Weltkrieges und ihrem Einsatz im Nordatlantik zu einer Zeit, in der ihre von der Nazi-Propaganda gefeierten Wundertaten längst zum Himmelfahrtskommando geworden sind. Der Seekrieg als vermeintlich "sauberer Krieg", dessen Gemetzel kein sichtbares Schlachtfeld hinterlassen, verliert dabei seine Maske.

Doch wie erzeugt man auf der Bühne die beklemmende Enge, die Atmosphäre aus Angstschweiß, Maschinenöl als einzigen Kontrast zur faschistischen Weltkriegs-Heldenerwartung? Im König-Albert-Theater zeigte sich, dass dies mit gutem Schauspiel gut funktioniert - sowie mit Hilfe eingespielter Nebengeräusche, welche die Inszenierung recht authentisch wirken ließen: Detonierende Wasserbomben, Schüsse und die einsetzende Panik - das neunköpfige Schauspiel-Ensemble hetzte wie die Film-Mannschaft waghalsig durch das enge Bühnenbild, sodass es an Glück zu grenzen schien, dass sich keiner verletzte: Denn da war nur eine Schlafkajüte mit Doppelstockbett, eine Toilette, der Kapitänsraum und einer Leiter an Deck.

Neben der Kulisse sorgten natürlich die bekannten Szenen für Wiedererkennungswert, etwa der Angriff des U 96 auf Geleitzug, bei dem Schiffbrüchige ihrem Schicksal überlassen werden: Man hat die Kinobilder im Kopf und spürt plötzlich, wie sehr der Film trotz damals wegweisender Action als Kammerspiel auf engstem Raum funktioniert - mit großartigen Dialogen und hervorragendem Spiel, was sehr gut ins Theater passt.

Genau darin dürfte auch der Reiz für das Ensemble liegen, dass seit 2015 mit dem Bühnenstück auf Tour ist. Für "Zugpferd" Hardy Krüger jr. geht mit der Rolle des "Kaleun" ein Traum in Erfüllung. "Ich bin mit dem Film aufgewachsen. Zudem ist Wolfgang Petersen für mich einer der größten Filmemacher. Außerdem bieten sich heutzutage immer mehr interessante Rollen auf der Bühne an. Deshalb habe ich nicht lange überlegen müssen, als das Angebot kam", sagt er. Dabei bietet ihm das Stück keine Ein-Mann-Show. Die Bühnenpräsenz von Krügers war dem Theaterstück so angepasst, dass er sich als Hauptdarsteller nicht sonderlich von seinen talentierten Schauspiel-Kollegen abhob.

Die bekannte und ebenfalls tragende "Grönemeyer-Rolle" des Kriegsberichterstatters Leutnant Werner, übernommen vom Schweizer Schauspieler Marco Michel, war, wie sich zeigte, ebenfalls sehr gut besetzt: In Tagebuchform rezitierte er die Stimmung der Besatzung während der beklemmenden Situation im Boot - und machte die Lage dabei fürs Publikum auch dank der Sprachkraft Buchheims packend spürbar: "Das Boot zittert und schwingt, Gestank liegt in der Luft".

All das funktionierte auf der Bühne so gut, das nicht wenige Theaterbesucher Lust bekommen haben dürften, sich Petersens Streifen wieder einmal in den DVD-Player zu legen - zumal man ja die Wahl zwischen Kino- und (besseren, weil ausführlicheren) Fernsehversion hat.