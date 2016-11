Gewandhausorchester: 56 000 Euro für bedürftige Kinder

erschienen am 27.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Bei einem Benefizkonzert hat das Leipziger Gewandhausorchester unter Leitung von Herbert Blomstedt 56 000 Euro für die Stiftung «Leipzig hilft Kindern» eingespielt. Das teilte das Gewandhaus am Sonntag mit. Das Geld von dem Konzert am Samstag soll helfen, Therapieprojekte für psychisch labile Kinder zu finanzieren und Projekte zur Suchtprävention zu fördern. Die Stiftung «Leipzig hilft Kindern» unterstützt vorwiegend regionale Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche. In diesem Jahr stellte sie fast 140 000 Euro für 19 Vorhaben bereit, darunter ein neues taktiles Buch für sehbehinderte Kinder und einen Notarztwagen für Babys.