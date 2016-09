Gipfelsturm mit Bodenhaftung

Die Metalcore-Band Heaven Shall Burn ist eine der eigentümlichsten Erscheinungen der aktuellen deutschen Musik-branche. Mit dem neuen Album "Wanderer" untermauern die Musiker aus Thüringen einen Sonderstatus, den sie mit Standhaftigkeit und Durchblick erreicht haben. Und mit viel Ossi-Herzblut.

Von Tim Hofmann

erschienen am 15.09.2016



Saalfeld/Zschopau. Was extrem beliebte Extrem-Musik angeht, kommt hierzulande natürlich erst einmal Rammstein und danach länger nichts. Doch hinter dieser Lücke lauert Heaven Shall Burn. Findet zumindest Robert Kampf: Der Chef des Dortmunder Labels Century Media, immerhin weltweit eines der wichtigsten im Metal- und Hardcore-Untergrund, hat das Potenzial der derben Truppe aus Saalfeld bereits vor über zehn Jahren erkannt und sie in der Szene zu einer Legende heranwachsen sehen.

Mittlerweile mischt Heaven Shall Burn selbst große Nicht-Metal-Sommerfestivals auf und lehrt dabei selbst beliebte Massen-Mitklatsch-Headliner mächtig das Fürchten - und zwar mit einem Panzerkreuzer-Sound, der selbst auf einschlägigen Szenefestivals, die der gemeine "High-field"-Besucher bestenfalls unter "Barbarenkrach" verschlagworten würde, das Gros der Brutalklang-Konkurrenz ansatzlos von den Brettern poliert.

Dass die fünf Thüringer bereits 2013 mit ihrem Album "Veto" auf Platz 2 der Albencharts vordrangen, wurde in der Branche noch als einer der üblichen "Ausreißer" betrachtet: Immerhin gelingt es Subkultur-Stars angesichts des stetig zusammensackenden Mainstream-Tonträgermarktes seit Jahren, in die einst für Madonna und Co. reservierten Hitparaden-Gefilde vorzudringen. Doch Kampf darf mit einigem Realitätssinn davon ausgehen, dass "Wanderer", das heute erscheinende Neuwerk von Heaven Shall Burn, diesmal auf die nach wie vor wichtige Topposition marschiert - ein Vorstoß, von dem er sich durchaus verspricht, die eingangs erwähnte Lücke markant zu verkleinern. Die nötige Kraft hat Heaven Shall Burn längst auch in Sachen Bühnenpräsenz, nicht zuletzt weil die Licht- und Pyroshow der Saalfelder neben der von Rammstein längst eine der am besten ausgeklügelten und künstlerisch sehenswertesten auf europäischen Bühnen ist. Maik Weichert, Gitarrist und Kopf von Heaven Shall Burn, tippt sich trotzdem mit dem Finger an die Stirn, wenn er seinen Labelchef so reden hört. Für ihn fällt das unter "Business-Gerede" - und damit in eine Welt, aus der seine Band sich längst ausgeklinkt hat.

Weichert ist eine Art Bollwerk zwischen Musikgeschäft und der Freude an Musik: Letztere hält seine Truppe, im Kern nur ein Haufen liebevoller Dorfmetaller mit ungewöhnlich großem Hardcore-Herz, lebendig zusammen. Von Ersterem dagegen hält der promovierte Jurist, der als einer der schlausten und belesensten Köpfe der Branche überdimensioniertes Gerechtigkeitsempfinden mit felsenfestem Realitätssinn und einer messerscharfen Vernunft in sich vereint, seine Band weit fern. Heaven Shall Burn funktioniert vom Wesen her als rein lustgesteuerte Hobbyband, alle Musiker gehen profanen Jobs nach und können sich daher so rar machen, dass ihr Feuer nicht erlischt. Mit dem Nachfolgewerk zu "Veto" konnte man sich daher Zeit lassen im Chemical-Burn-Studio, das Gitarrist Alexander Dietz in einem kleinen Kurort in Sachsen-Anhalt im Keller der ehemaligen Betriebskantine eines Baustoffwerks betreibt. "Die Platte ist doch gut, die kann man ruhig mal eine Weile so im Raum stehen lassen", meinte Weichert stets gelassen auf die weltweit immer wiederkehrende Frage nach einem neuen Album.

Dass man sich so eine Haltung als Band heutzutage erst einmal leisten können muss, sagt viel über den Zustand der Branche aus, in der Authentizität für Bands fast das wichtigste Kapital geworden ist, obwohl sie im Spannungsfeld aus Fanerwartungen und Merchandise-Verkaufs-dauertouren zur Sicherung des Lebensunterhalts immer schwerer haltbar ist. Und wenn man sich auf das Geschäft im Eifer der Musikliebe zu sehr einlässt, wird es schnell unmöglich, gleichzeitig berühmter Dreher des großen Rades im Szenenetzwerk zu sein und der nette Typ von nebenan zu bleiben.

Dass Heaven Shall Burn das geschafft haben, liegt auch an einem so eigenwilligen wie freundschaftlichen System der "Selbstregulierung", das alleinigen Respekt vor Musikliebe kennt, aber keinen vor Größe - auch nicht vor der eigenen: Selbst kleinste Anflüge von Allüren zerstampft sich die HSB-Gang intern genussvoll, wobei das, was dort bereits als "Ego-Anflug" gilt, bei keiner Klassenfahrt den Betreuungslehrer vom Kreuzworträtsel hochblicken ließe. Großen Anteil daran hat Benjamin "Benni" Mahnert: Der Zschopauer ist als Fan der ersten Stunde zum Manager und sechsten Bandmitglied gewachsen und hält den speziellen Teamgeist der Gruppe maßgeblich mit am Leben.

Unter diesen Bedingungen ist es eigentlich kein Wunder, dass auch das achte Studioalbum aus der Weiterentwicklung heraus ein sicherer Schuss geworden ist: Die Platte beeindruckt in ihrer Brachialmetal- Urgewalt mit einer ganz eigenen, kunstvollen Eleganz, die sie bei aller Wucht sehr erhaben macht: Neben einigen sicheren Hits wie dem bösartig gut gelungenen "Downshifter" gönnt sich Heaven Shall Burn ungewöhnlich viel natürliche Atmosphäre - und einige Metal-Untergrund-Legenden wie Frank "Blackfire" Gosdzik oder George "Corpsegrinder" Fisher als Gastmusiker, die, so in Chartspitzen-Nähe gerückt, allein ein großartiges Statement sind. Vor allem überzeugt die Platte aber mit einer unglaublichen Frische, weil Heaven Shall Burn sich den Luxus des Einfach-so-Hineinwachsens geleistet haben und dabei die eigenen Stärken herausstellen: ein beeindruckend gutes Songwriting etwa, zusammengesetzt aus im Kern recht simplen, aber ausgewählten Metal-Zutaten. Eine entfesselte Produktion. Und ein Sänger, dessen Brüllstimme nichts und niemand so schnell das Wasser reichen kann.

Diskografie "In Battle There Is No Law" (1998, EP), "Asunder" (2000), "Whatever it May Take" (2002), "Antigone" (2004), "Deaf to Our Prayers" (2006), "Iconoclast I: The Final Resistance" (2008), "Invictus - Iconoclast III" (2010), "Veto" (2013), "Wanderer" (2016).