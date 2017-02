Gipfeltreffen der Malerfürsten

Das Leipziger Bilder-Museum zeigt eine Installation mit Arbeiten von Max Klinger und Markus Lüpertz - die spannend ist, weil beide Künstler nicht unumstritten sind.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 09.02.2017



Leipzig. Schon vor der Tür des Leipziger Museums der Bildenden Künste erwartet Markus Lüpertz die Gäste - nicht persönlich, aber in Gestalt der privat gestifteten und ebenso privat, aber heftig kritisierten Beethoven-Skulptur. Die hatten Künstler und Schriftsteller der Messestadt, darunter die durchaus renommierten Werner Heiduczek, Peter Gosse und Baldwin Zettl, vor einem Jahr als "unzumutbar" bezeichnet: "Dem Dilettantismus wird gestattet, Genies auf das ihm zugängliche Mittelmaß herabzusetzen. Nach unserem Empfinden steht es der würdigen Stadt Leipzig, einer Stadt der Hochkultur, schlecht zu Gesicht, Unzumutbares sich zuzumuten."

Doch originellerweise mutet sich das Museum noch mehr davon zu: In der aktuellen Ausstellung, eher eine Art Installation, hat Markus Lüpertz 35 seiner Skulpturen, 17 Gemälde und Bild-Zyklen sowie Zeichnungen in Beziehung zu den in Leipzig in einer Dauerschau gezeigten und hoch geschätzten Arbeiten Max Klingers gesetzt. Schon in der riesigen Mittelhalle des Museums grüßen überlebensgroße Gipsplastiken von Markus Lüpertz, die spannende Blickbeziehungen schaffen und die ansonsten leeren, kalten Räume zwar nicht mit Wärme, aber mit farbigen Kolossen füllen. Die stemmen sich mit ihren rauen, bemalten Oberflächen dem schönen Schein entgegen, der Max Klingers symbolistisch heroisierende Plastiken umgibt. Lüpertz Denkmale sind im Grunde das genaue Gegenteil der stilisierten, geglätteten Schönheiten von Klinger. Beim Leipziger Klinger die "Trivialbiographie", wie es Wolfgang Hildesheimer in seiner großartigen Mozart-Biographie nennt, die "für alles jene eingängigen Erklärungen innerhalb der uns zugänglichen und dem Radius unseres Erlebens entsprechenden Wahrscheinlichkeit" findet. Im Falle Mozarts etwa sieht Hildesheimer "alle Konflikte zu solcher Harmonie geglättet, dass sie als zwar wehmutsvolle, aber heile Schönheit auf die Mitwelt zurückzuwirken scheint." Genauso sieht Klingers Beethoven idealisiert vom Olymp, umkränzt von Musen, während es in Lüpertz' Skulpturen kratzt, kracht und ächzt, der geniale Kopf auch unförmige Füße hat, neben denen er liegt, der edle Klang von groben Händen notiert wurde.

In einigen Räumen mischen sich die Plastiken der beiden eigentlich als selbst ernannte Malerfürsten bekannten Künstler, wobei beide Anleihen bei der Antike nehmen und man manchmal schon zweimal hinschauen muss, um zu erkennen, welche Arbeit von wem ist. Diese Dialoge sind am spannendsten und machen anschaulich, wie sich das Menschenbild gewandelt hat, seit Max Klinger mit seinen symbolistisch aufgeladenen Figuren noch Aufsehen erregen konnte.

Max Klinger, 1857 in Leipzig geboren, wo er ab 1897 auch Professor an der Königlichen Akademie der graphischen Künste Klinger war. Zuvor hatte er unter anderem in Berlin und Rom gelebt. 1903 zieht er in ein Weinberghäuschen in Großjena bei Naumburg, wo er am 4. Juli 1920 stirbt. Klinger inszenierte sich gern als Malerfürst und löste mit einigen seiner Arbeiten wie der "Kreuzigung Christi" 1890 Skandale aus; das Bild wurde als "ruchlose Karikatur des Heiligen, als Beleidigung des christlichen Gefühls" bezeichnet. Für den damals einflussreichen Kunstkritiker Julius Meyer-Graefe war Klinger ein "Kunstgewerbler" und er befand im Todesjahr des Künstlers resolut: "Die einzige Ehre, die wir solchen Leuten antun können, ist: sie endgültig zu begraben."

Auch Markus Lüpertz blieb von Kritik nicht verschont. Geboren 1941 im böhmischen Reichenberg, geht die Familie nach einem Aufenthalt in Sachsen (1945 bis 1948) ins Rheinland. Lüpertz studiert in Krefeld und erhält das von Max Klinger mitbegründete Villa Romana Stipendium in Florenz. Von 1973 bis 1986 lehrt Lüpertz in Karlsruhe, von 1988 bis 2008 ist er Rektor der Kunstakademie Düsseldorf. In seiner Malerei setzte er sich immer wieder mit deutscher Geschichte, mit der Kunst und der Antike auseinander - und inszenierte sich, ähnlich wie Klinger, als "Malerfürst", was man allerdings durchaus auch kritisch gegenüber einem Zeitgeist lesen kann, dem Ästhetik so ziemlich egal ist, solange nur die Kasse klingelt. Wie Max Klinger hat er auch einen Hang zum Gesamtkunstwerk und zur Provokation. Seine Mozart-skulptur in Salzburg wurde - wie die Beethovens in Leipzig - heftig kritisiert als "eine Art der Pornografie", und "Abscheulichkeit", so der österreichische Fotograf und umstrittene Fundamentalkatholik Martin Humer. Auch Künstlerkollege Gerhard Richter hielt die Mozart-Plastik für "fragwürdig". Doch gerade diese Kontroversen machen die Ausstellung auch interessant - die in den Grafiken und Zeichnungen der beiden Künstler sogar berührende Seiten zeigt. Hier der fein beobachtende, sorgsam komponierende, erzählend zeichnende Klinger, dort der kräftig, fast barsch mit kräftigem Strich kommentierende Lüpertz. In ihren Zeichnungen sind sie keine "Fürsten", sondern einfach nur Künstler - wie jede und jeder andere auch.

Die Ausstellung

"Max Klinger/Markus Lüpertz: zeitgenössische Kunst" ist bis zum 24. September im Museum der bildenden Künste Leipzig zu sehen. Geöffnet ist dienstags und donnerstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr sowie mittwochs 12 bis 20 Uhr.