Gitarre von Jimi Hendrix für 250 000 Euro versteigert

22.01.2016

freiepresse.de

Kultur

Getty Images

Die Klang-Gewürze

Effekte sind das Salz in der musikalischen Suppe, denn sie formen den eigentlichen Klang - und weiten daher neben Melodie und Rhythmus eine dritte Dimension. Wird über Musik geredet, kommen daher oft Effekte zur Sprache. Aber, mal ganz ehrlich: Wissen Sie, was ein sogenanntes Delay ist? Was ein Wahwah weiterlesen