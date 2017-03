Glück ist dort, wo man hingehört

Die Geschichte eines Findelkindes, das auf einem Schiff aufwächst und nie an Land geht, wurde zum Bestseller. Denn die Suche nach dem Sinn des Lebens führt zum eigenen Ich.

Von Grit Strietzel

erschienen am 10.03.2017



Dresden. Der Lichtkegel einer Taschenlampe scheint ins absolute Dunkel. Eine männliche Stimme beginnt zu erzählen. Die Besucher im Hoftheater Dresden müssen zuhören, weil sie fast nichts sehen können. Die ersten Minuten der Premiere "Novecento - Die Legende vom Ozeanpianisten" am Donnerstagabend nehmen dem Publikum einen Sinn weg, dafür kann Fantasie entstehen.

Novecento bedeutet 1900. Es ist jenes Jahr, als der schwarze Maschinist des Ozeandampfers "Virginian" einen Säugling im Pappkarton findet. Zu diesem Zeitpunkt haben alle Auswanderer und Gäste der Luxusklasse das Schiff längst verlassen. Er nennt das Kind Novecento und zieht es auf. Der italienische Schriftsteller Alessandro Baricco schrieb den Monolog 1994, ein Bestseller, der bereits verfilmt wurde. Packende Gegenwartsliteratur, die in die Vergangenheit führt und im Jetzt endet. Denn auf dem Dampfer sind viele Auswanderer, die in Amerika auf ein besseres Leben hoffen - die Suche nach dem Glück. Brandaktuell.

Erzählt wird Novecentos Lebensgeschichte, der später als Pianist auf dem Dampfer arbeitet, vom Trompeter Tim Tooney. Philipp Otto verkörpert ihn in wunderbarer Weise. Der Schauspieler, der zum Chemnitzer Ensemble gehört, schlüpfte in diese Rolle schon einmal. Bis Ende 2015 lief das Stück in Chemnitz. Nun macht Philipp Otto einen "Ausflug" nach Dresden und zeigt einmal mehr, wie fesselnd sein Spiel ist. Er ist der Trompeter, der sich mit dem Pianisten anfreundet, der nie das Land betreten wird. Wenn Otto den Zuschauer zur ersten Begegnung der beiden Männer in den Ballsaal des Dampfers mitnimmt, dann ist die Unterschiedlichkeit beider spürbar. Der eine, immer auf dem Schiff, der andere ein Weltenbummler, dort anheuernd, wo man ihn bezahlt.

Und hier gelingt Autor Baricco sein wahres Kunststück. Denn Novecento in seiner räumlich beschränkten Welt kennt keine geistigen Grenzen. Er war in New York, in London - denn die Welt kam Zeit seines Lebens auf sein Schiff. Die Gäste erzählen dem einfühlsamen Pianisten, was sie gesehen haben, und Novecento macht diese Eindrücke zu seinen Erinnerungen. Er ist ein glücklicher Mann - mit seiner Musik, den Schilderungen der Passagiere und der unendlichen Fantasie in seinem Kopf. Glück ist dort, wo man hingehört, wo man geborgen ist. Philipp Otto schafft es, dass der Zuschauer beide kennenlernt: den Trompeter und den Pianisten. Der Monolog wird zum Dialog - die Freundschaft als tiefe Verbindung bis in den Tod.

Das Stück "Novecento - Die Legende vom Ozeanpianisten" wird noch zweimal im Hoftheater (Dresden-Weißig, Hauptstraße 35) aufgeführt - Samstag (11. März) und am Karfreitag (14. April), jeweils 20 Uhr.