Götter, Geist und Gewalt

Kreator-Kopf Mille Petrozza über Zukunftshoffnung, Inspiration, komplexes Denken und das Spiel mit Klischees

erschienen am 26.01.2017



Essen. Dass Kreator als eine der international einflussreichsten deutschen Metal-Bands gilt, hat seinen Grund: Das Quartett aus dem Ruhrgebiet gilt als Aushängeschild intelligenter Brachial-Rockmusik, die Texte als tiefsinnig. Auf dem neuen Album "Gods Of Violence", das morgen nach fünfjähriger Pause erscheint, wagt das Quartett einen bemerkenswerten Spagat zwischen derben Szene-Klischees und hintersinniger Hirnmassage. Wie man das unter einen Hut bekommt, wollte Tim Hofmann von Bandkopf, Sänger und Gitarrist Mille Petrozza wissen.

Freie Presse: Das Cover ihres neuen Albums wirkt wie eine Hommage an die für Klischee-Horror-Texte berühmte Slayer-Platte "South Of Heaven" - ergänzt um ein Ziegenbock-Monster, das die Merkel-Raute zeigt. Wie passt das denn zusammen?

Mille Petrozza: (lacht) So etwas entsteht bei uns erst einmal zufällig. Auf der einen Seite muss man als Metal-Band einfach gewisse Klischees pflegen. Man braucht eine gewisse Ästhetik, eine bestimmte Art von Energie. Auf der anderen Seite wäre es aber schlimm, wenn man das für das Wesentliche halten würde. Da ist man schnell bei der Parodie. Wir haben das ganze Brimborium schon immer hinterfragt und mochten solche Doppeldeutigkeiten schon immer. Da ist ein Mummenschanz, den eigentlich keiner braucht, der aber auch eben auch Spaß macht und damit wichtig ist. So ein Spiel mit Codes gibt es ja nicht nur im Metal, das passiert überall. Essenziell ist am Ende nur, dass du deine Kunst, deine Kernaussage ernst nimmst, nicht die Form.

Sie machen demnach auch nicht ernsthaft irgendwelche Götter für Gewalt verantwortlich, obwohl Religionskritik ja auch tief im Metal verwurzelt ist?

Eigentlich ist das gar nicht mein Thema. Ich habe diese ganzen Geschichten schon als zehnjähriger Messdiener mit Skepsis gehört. Als 20-Jähriger hatte ich dann das Gefühl, dass alle gerade checken, dass Religion Quatsch ist und war überzeugt, dass wir im Jahr 2017 damit nichts mehr zu tun haben werden und uns auf wichtige Dinge konzentrieren. Nicht falsch verstehen, jeder kann gern glauben, ich finde es ja gut, wenn Leute sich dafür begeistern - so wie ich es auch gut finde, wenn sie Fußball mögen oder Star Trek. Aber heute sprengen sich ja Leute wieder in die Luft wegen der Religion. Das ist eine ganz ungute Rückwärts-Entwicklung, daraus ist das Konzept von "Gods of Violence" entstanden.

Wobei sie diesmal mit der Klischee-Fassade ziemlich dick auftragen. Verlassen Sie sich darauf, dass man schon weiß, wie Mille Petrozza tickt?

Sicher! Ich unterschätze den Hörer nicht, aber ich stelle auch immer wieder fest, das die allermeisten Kreator-Fans da ähnlich ticken wie ich. Ich kann also Reflexionsfähigkeit voraussetzen. Man braucht eine gewisse ironische Distanz und macht sich locker, andererseits wird man als Fan aber auch nicht verarscht. Und: Wenn Symbolik zu deutlich wird, ist sie auch schnell langweilig.

Dabei hatten Sie Ende der 80er mal eine sehr sozialkritische Phase. Wie kann man es sich ausgerechnet heute leisten, Politik nicht zu thematisieren?

Als wir angefangen haben, war das einfacher. Da ließen sich Positionen plakativ darstellen. Heute kann man als politisch denkender Mensch das Geschehen nicht mehr in Schwarz-Weiß-Schemen zuspitzen.

Macht es das für einen Songschreiber nicht gerade reizvoll?

Natürlich. Deswegen versuche ich, viele Gedanken auf einer zweiten Ebene unterzubekommen. Ich werde von Politik zu Metaphern angeregt. Wir versuchen zu zeigen, wie grauenhaft die Welt gerade ist. Aber wenn wir uns als Menschen nicht mehr frei entfalten können, weil wir uns die ganze Zeit Sorgen machen, wie sich die Zukunft entwickelt, blockieren wir unser Leben!

Warum sind wir zurzeit so sehr in solcher Angst gefangen?

Weil einfache Antworten in den Zeiten, die sehr komplex geworden sind, nicht mehr funktionieren, sich die Leute gleichzeitig aber nach genau solchen einfachen Antworten sehnen. Ich versuche daher, die Texte so plakativ zu machen, dass sie jeden schnell mitnehmen. Aber der Code dahinter ist vielschichtig. Nehmen wir den Song "Side By Side". Da wollte ich das Wort "Homophobia", also Homophobie, erst nicht benutzen. Es ist ein mieser Begriff, der bedeutet, dass man Angst vor Homosexualität hat. Man verfestigt mit solchen Worten genau die Dinge, die man eigentlich überwinden möchte. Unser Produzent hat mich aber überredet, es doch zu singen - um dann klar zu machen: Hey, du bist nicht homophob, sondern einfach nur intolerant! Das Problem ist, dass Meinung heute mehr zählt als eine Begründung.

Denken Sie, dass Politiker deswegen immer populistischer werden?

Auf jeden Fall. Dabei ist das exakt der falsche Weg. Es braucht ja keine Politiker, die noch unreflektierter sind als die Allgemeinheit. Politiker sollten eine Sache eigentlich besser und tiefer durchdringen als ihre Wähler. Das erwarte ich einfach von ihnen. Natürlich müssen sie zuhören, Probleme aufgreifen. Aber müssen sie sich deswegen auch nach unten orientieren? Wenn es so wäre, ist es ja fast genauso traurig, als wenn sie wirklich keinen Dunst hätten!

Diskografie

"Endless Pain" (1985); "Pleasure to Kill" (1986); "Terrible Certainty" (1987); "Extreme Aggression" (1989); "Coma of Souls" (1990); "Renewal" (1992); "Cause for Conflict" (1995); "Outcast" (1997); "Endorama" (1999); "Violent Revolution" (2001); "Enemy of God" (2005); "Hordes of Chaos" (2009); "Phantom Antichrist" (2012); "Gods Of Violence" (2017).