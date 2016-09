Gojko Mitić spielt erneut den Indianer

erschienen am 11.09.2016



Radebeul (dpa/sn) - DEFA-Chef-Indianer Gojko Mitić (76) schlüpft in der neuen Spielzeit an den Landesbühnen Sachsen wieder ins Indianerkostüm. Er spiele vom 29. April 2017 an den Delawaren-Häuptling Fliegender Pfeil im Stück «In Gottes eigenem Land», wie die Landesbühnen am Sonntag mitteilten. Mitić sagte demnach, er freue sich, erstmals für das sächsische Publikum auf der Bühne zu spielen. Mitić war am Sonntag der Ehrengast bei der Spielzeiteröffnung an den Landesbühnen. Er gehörte zu DDR-Zeiten zu den beliebtesten DEFA-Darstellern - in Indianerfilmen war er das Pendant zu Pierre Brice in den Karl-May-Streifen des Westens.