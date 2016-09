Goldener LÃ¶we fÃ¼r philippinisches Drama

Goldener Löwe für philippinisches Drama

Zum ersten Mal geht der Goldene Löwe in die Philippinen: Der Regisseur Lav Diaz gewinnt des Hauptpreis des Festivals. Auch eine Deutsche kann über eine hohe Auszeichnung jubeln.

erschienen am 10.09.2016



Venedig (dpa) - Das Drama «The Woman Who Left» des philippinischen Regisseurs Lav Diaz hat den Goldenen Löwen der 73. Internationalen Filmfestspiele Venedig gewonnen. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt.

Das in Schwarz-Weiß gedrehte Werk erzählt von einer Frau, die 30 Jahre lang zu Unrecht inhaftiert war und dann versucht, wieder in ihr Leben zurückzufinden. Der Film dauert fast vier Stunden.

Als beste Nachwuchsdarstellerin wurde die Deutsche Paula Beer ausgezeichnet. Die 21-Jährige erhielt den Preis für ihre Rolle in dem Drama «Frantz» des Franzosen François Ozon. «Frantz» ist eine deutsche Koproduktion.

Im Wettbewerb hatten 20 Beiträge um die Auszeichnungen konkurriert. Mit Wim Wenders war auch ein deutscher Filmemacher im Rennen gewesen. Er ging mit seinem in 3D gedrehten Werk «Die schönen Tage von Aranjuez» aber leer aus.

Präsident der neunköpfigen Jury war in diesem Jahr der britische Regisseur Sam Mendes («American Beauty», «Spectre»). Zur Jury gehörte auch die deutsche Schauspielerin Nina Hoss.

Das Filmfest Venedig ist das älteste der Welt. Es gehört neben den Festivals in Berlin und Cannes zu den wichtigsten der Branche. Im vergangenen Jahr hatte das Drama «Caracas, eine Liebe» des Regisseurs Lorenzo Vigas aus Venezuela den Goldenen Löwen gewonnen.