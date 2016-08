"Gott will es!"

Vor mehr als 900 Jahren schickte Papst Urban II. die ersten Kreuzritter ins Heilige Land. Die Geschichte der christlichen Kreuzzüge ist lang und vor allem eins: von Gewalt geprägt. Die Kirche tut sich immer noch schwer mit dem Erbe, dessen Folgen bis heute zu spüren sind.

Von Stephan Lorenz

erschienen am 26.08.2016



Chemnitz. Vieles, was mächtig und mit viel Leidenschaft angegangen wird, bezeichnet man heute als "Kreuzzug". Der Begriff wird geradezu inflationär benutzt. Nicht nur die Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates verwenden ihn als propagandistisches Mittel, auch der frühere US-Präsident George W. Bush hat ihn als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September verwendet. Selbst im politischen Alltag werden "Kreuzzüge" etwa gegen die Gentechnik, gegen Umweltverschmutzung und gegen vieles mehr geführt - furchtbare Irrwege wie des Osloer Massenmörders Anders Behring Breivik eingeschlossen.

Angefangen hat alles im tiefsten Mittelalter mit Papst Urban II. und seinem Ausruf "Gott will es!" (Deus lo vult) auf der Kirchensynode von Clermont im November 1095. Beunruhigende Nachrichten aus Jerusalem hatten den päpstlichen Zorn erweckt: ehrbare Christenmenschen seien während ihrer Pilgerfahrt unerträglichen Drangsalierungen der Heiden ausgesetzt gewesen. Für den Papst der geeignete Moment, zu einer "bewaffneten Pilgerfahrt" nach Jerusalem aufzurufen. Gelegen kam ihm auch das Hilfegesuch des byzantinischen Kaisers Alexios, der ihn um militärische Unterstützung gegen die Türken gebeten hatte.

Der britische Kirchenhistoriker Jonathan Riley-Smith geht seit Jahrzehnten der Frage nach, was die Kreuzzüge eigentlich waren. Sein Standardwerk zur Geschichte der Kreuzzüge ist jetzt in der Übersetzung von Tobias Gabel und Hannes Möhring auf Deutsch erschienen. Riley-Smith beschreibt darin nicht nur die Kreuzzüge in das Heilige Land seit 1096. Solche Feldzüge gab es bis in die Neuzeit hinein auf vielen Kriegsschauplätzen in Europa. Etwa gegen die Albigenser in Südfrankreich zu Beginn des 13. Jahrhunderts, gegen die Mauren und die heidnischen Völker Osteuropas, gegen die Türken und sonstigen Feinde des Papsttums.

Die Ausdehnung des Kreuzzugsbegriffs und die Vielfalt der Idee ist einer der Schwerpunkte von Riley-Smith. Von den Kreuzfahrerstaaten des Mittelalters über die Kreuzzüge im Baltikum bis zum Verschwinden der Kreuzzugsidee im 18. und 19. Jahrhundert spannt er den ereignisgeschichtlichen Bogen.

Er rückt die religiöse Motivation in den Vordergrund. Für ihn beginnen die Kreuzzüge mit Augustinus, dem großen Kirchenvater der Antike. Der hatte schon in einer lange vor dem "Gottesstaat" entstandenen Schrift die Idee eines Krieges "im Namen Gottes" formuliert, der notwendigerweise gerecht sei, weil Gott nichts Böses befehlen könne (bellum iustum). Später ergänzt er diese Idee um den Begriff der "rechten Absicht", aus der das richtige Maß an Gewaltanwendung erwachse. Beides, so der britische Historiker, bildete die Grundlage für das Schreiben, mit dem Urban II. in Clermont das Abendland zu den Waffen rief.Die Rede des Papstes sollte schon bald ungeheure Folgen haben, zumal er andeutete, der Zug in die Levante könnte ein Akt der Buße für Sünden sein, und in der Stunde des Todes würden sie gar erlöschen. Ewiges Leben also stand in Aussicht. Damit begeisterte er die Massen für eine Idee, die "eine Mischung war aus Wallfahrt, Heidenkrieg und geistlichem Lohn". 1096 brachen geschätzte 30.000 europäische Ritter samt Anhang mit Aussicht auf lohnende Beute zum Ersten Kreuzzug ins Heilige Land auf. Drei Jahre später erreichten die Kreuzfahrer Jerusalem. Im Juli 1099 begann die Schlacht des inzwischen auf 21.000 erschöpfte Ritter dezimierten Kreuzfahrerheeres um die Heilige Stadt. Den Ruf "Gott will es!" auf den Lippen, erstürmten sie schließlich Jerusalem und richteten ein Blutbad an. Dieses Massaker stilisierten die Gotteskrieger zur "Reinigung" der Stadt von den Ungläubigen und hielten anschließend eine Dankprozession ab.