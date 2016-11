Grimm und Grimassen

Die Märchenoper "Der gestiefelte Kater" von César A. Cui kam jetzt in Plauen auf die Bühne. Das Stück des russischen Komponisten erlebte jüngst eine Renaissance. Auf schmalem Grat zwischen gestern und heute balancierte dabei das westsächsische Musiktheater.

Von Lutz Kirchner

erschienen am 28.11.2016



Plauen. Die Nachfrage nach Tickets gleicht einem Run: Das Theater Plauen-Zwickau setzte bereits für den zweiten Weihnachtsfeiertag eine Zusatzvorstellung der bunten Kinderoper von César A. Cui an. Die Zeit im Advent und um die Weihnachtstage füllt dem Theater die Kassen wie sonst kaum im Jahr. Auch am Samstag im Vogtland-Theater Plauen zur Premiere des ansonsten selten gespielten Werks des russischen Komponisten war das so. Kaum ein Platz blieb frei.

Schöne Stimmen, schwungvolle Musik und die temporeich präsentierte Handlung nach der Vorlage der Brüder Grimm hielten die Zuschauer bei der Stange und sorgten für viel Applaus nach dem glücklichen Finale. Dabei hatten sich der arme Müllersohn und die Prinzessin gefunden. Das war vergnüglich anzuschauen. Kein Wunder, es steckte mehr schwerelose Operette drin und weniger konfliktbeladene Oper. Regisseurin Sabine Sterken würzte ihre Inszenierung mit deftigen bis derben Späßen. Sabine Pommerening verpackte das in eine bunte, fantasievolle Ausstattung in orientalischem Gepränge.

Julia Ebert als gestiefelter Kater gab sich kraftvoll wie ein Rabauke, sang mit Leidenschaft und ausdrucksstarker Sopranstimme, spielte körperlich und mit großer Präsenz. Sie beziehungsweise er rappte beispielsweise: "Ohne Maus und ohne Speck hat das Leben keinen Zweck." Eine Lehre für das Leben. Der Vielfraß in Pelz und Lederweste pogte, schnitt Grimassen, riss auf offener Bühne einem Kaninchen die Ohren ab und klemmte dafür zwei Socken an das Köpfchen: Die Löffel waren nicht schön genug gewesen, da zu groß. Über die Operation am plüschigen Kuscheltier konnten jedoch nicht alle im Zuschauerraum lachen. Mancher, kaum älter als die empfohlenen fünf Jahre, hatte sich auf die Sitzfläche seines Sessels gestellt und rief: "Ist der böse?" Ein Mädchenstimmchen: "Kommt noch ein anderer Kater?" Doch da kam kein anderer. Die Regisseurin hatte versucht, in den mehr als 100 Jahre alten Zweiakter heutigen, jugendgemäßen Schwung zu bringen, eine Wanderung auf sehr schmalem Grat, was aber nur kurz irritierte.

Schon bei der Werksauswahl hatten die Theaterleute viel gewagt: Die 1913 in Sankt Petersburg uraufgeführte Kinderoper erlebte zwar in jüngster Zeit eine Renaissance, wurde unter anderem an der Dresdener Semperoper gespielt, doch als weithin bekannt erscheint sie nicht. Der Komponist dürfte auch nur noch Kennern der Musikgeschichte viel sagen. Der Russe Cui (1835-1918) betätigte sich als Komponist, auch als Musikkritiker und Militäringenieur. Er wurde zum Kreis um Alexander Borodin, Modest Mussorgski und Nikolai Rimski-Korsakow gezählt, soll jedoch schon zu Lebzeiten als der Schwächste der Gruppe gegolten haben. Zudem sah er sich als Sohn eines napoleonischen Offiziers, der in Russland zurückgeblieben war, nach eigenen Worten eher französischen Vorbildern näher. Der leichtfüßige Klang und die tänzerische Anmutung, die Maxim Böckelmann als musikalischer Leiter und die Musiker des Philharmonischen Theaterorchesters der Inszenierung für Plauen mitgaben, machten das Stück vollends zum Operettenspaß. Verwendet wurde eine eigene Fassung für Kammerorchester.

Marcus Sandmann gab an der Seite des Katers den jüngsten Müllersohn ebenfalls mit großer Spielfreude und stimmlich reizvoll. Auch den Sängern in den weiteren Rollen gelangen plastische Darstellungen. Rebekah Rota verkörperte die Prinzessin selbstbewusst und keck. Holger Rieck gab den König mit Grandezza und satirischer Note, was auch Michael Simmen in virtuosem Wechsel in mehreren Rollen gelang. Der Opernchor hatte zudem große Auftritte, unter anderem als Landvolk und Hofstaat. Auch dabei setzte die Regieführung auf viel Bewegung, was allen Applaus verdient hatte.