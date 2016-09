GrÃ¼ndungsbau der Deutschen Nationalbibliothek wird 100

Gründungsbau der Deutschen Nationalbibliothek wird 100

erschienen am 02.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Mit Sonderführungen ist am Freitag in Leipzig der 100. Geburtstag des Gründungsbaues der Deutschen Nationalbibliothek begangen worden. Am 2. September 1916 wurde die «Deutschen Bücherei des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig» feierlich eingeweiht. Errichtet wurde das Bibliotheksgebäude von 1914 bis 1916 in nur zweieinhalb Jahren Bauzeit. Seither wurde die Bibliothek um vier Erweiterungsbauten vergrößert. Die letzte Erweiterung wurde 2011 eröffnet, ihre Kapazität wird voraussichtlich 2025 erschöpft sein. Die Vorbereitungen für einen neuen Magazinbau haben unterdessen bereits begonnen.