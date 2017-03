Grünes Licht für Zittauer Wiedereinstieg ins Theater

erschienen am 29.03.2017



Görlitz/Zittau (dpa/sn) - Zittau kann sich nach zehn Jahren wieder am Gerhart-Hauptmann-Theater beteiligen. Der Kreistag in Görlitz stimmte am Mittwoch ohne Gegenstimme zu, dass der Landkreis zehn Prozent seiner Anteile an dem Kulturbetrieb an die Stadt überträgt. Insgesamt gab es 63 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen bei 68 Anwesenden. In der Woche zuvor hatte bereits der Zittauer Stadtrat den Wiedereinstieg in die Theater-Gesellschaft beschlossen.

Wegen leerer Kassen sah sich die Kommune am Dreiländereck seinerzeit gezwungen, aus dem Betrieb auszusteigen. Derzeit sind nur der Landkreis und die Stadt Görlitz Gesellschafter des Theaters an zwei Standorten. Vorgesehen ist nun, dass Zittau 2017 für seinen Anteil 106 900 Euro zahlt. Für 2018 werden 231 700 Euro fällig. Der Stadtrat in Görlitz muss der Übernahme noch zustimmen. Danach beginnen die Vertragsverhandlungen zur Übertragung der Gesellschafteranteile.