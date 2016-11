Guckloch in die Welt

Heute ist der bundesweite Vorlesetag. Gut so. Aber Vorlesetag sollte an 365 Tagen im Jahr sein. Eltern, lest mehr vor! Eure Kinder haben ein Recht darauf. Ein Plädoyer.

Von Ute Krebs

erschienen am 18.11.2016



Hallo, ich bin's, der kleine Maulwurf. Ich bin ein bissel aufgeregt, weil ich weiß, dass mich gleich neugierige Kinderaugen anstarren werden, kein Mucks mehr zu hören ist, weil alle meiner Geschichte lauschen wollen. Da passieren ja auch tolle Sachen, weil ich einen alten Regenschirm finde, ihn repariere, damit durch die Luft fliege, über den See schippere und gaaaaanz viele Abenteuer erlebe. Mit meinen Freunden. Und mit den Kindern, die dabei sind, sobald sich mein Buch öffnet.

Was ist das denn?

Wer Kinderbücher in die Hand nimmt, bei dem kann die Fantasie schon einmal Purzelbäume schlagen. Selbst Maulwürfe melden sich dann zu Wort. Die Bilder, die Geschichten - jedes Buch ist eine Welt aus Träumen, zum Träumen gemacht. Ich stell' mir manchmal vor wie es wäre, mit den kleinen und großen Helden zwischen den Buchdeckeln ins Gespräch zu kommen. Was wünschen sie sich für Kinder, die ihre Geschichten lesen oder vorgelesen bekommen? Was sollen sie denken und fühlen? Was wollen sie ihnen sagen? Hanni und Nanni oder Peter Pan beispielsweise, die wilden Hühner und die wilden Kerle, der Zauberer der Smaragdenstadt oder die Raupe Nimmersatt, die Olchies, der Drache Kokosnuss, Harry Potter oder Pippi Langstrumpf. Sie alle wurden schreibend zum Leben erweckt, um etwas zu geben: Ihre Geschichten und ihre Erlebnisse werden für Kinder zu einem ersten Guckloch in die Welt.

Heute ist der bundesweite Vorlesetag. Was für ein sperriger Name für eine gute Sache. Sei's drum, seit 2004 findet dieser Vorlesetag alljährlich am dritten Freitag im November statt, eine gemeinsame Initiative von Die Zeit, der Stiftung Lesen und der Deutschen-Bahn-Stiftung. Ein Aktionstag für das Vorlesen also, der Begeisterung für das Lesen und das Vorlesen wecken soll. Das Konzept ist ganz einfach: Jeder, der Spaß am Lesen hat, liest anderen etwas vor. Da sich die meisten vornweg anmelden und damit registriert sind, weiß man, dass sich im vorigen Jahr sage und schreibe 110.000 Vorleser an der Aktion beteiligt haben. Selbst Prominente und Politiker greifen seit Jahren an diesem Tag zum Kinderbuch, sicher auch heute wieder. Oftmals sind Presse, Funk und Fernsehen dabei, um von diesem öffentlichen Vorlesen inmitten andächtig lauschender Kinder zu berichten.

Millionen Mütter, Väter, Omas, Opas brauchen diesen Tag eigentlich nicht. Für viele ist jeder Tag Vorlesetag. Zum Glück. In vielen Familien gehört die obligatorische Gute-Nacht-Geschichte zum festen Ritual vor dem Schlafen gehen, bekommen langweilige Schlechtwettertage Licht und Sonne durch ein schönes Buch.

Wie an diesem trüben Donnerstagnachmittag in der Bibliothek im Chemnitzer Vitacenter. Pünktlich 16.30 Uhr erklingt in der Kinderbuchecke ein Glöckchen und die Mädchen und Jungen, die es sich schon neben Petra Lory auf den Kissen gemütlich gemacht haben, sind ganz Ohr. "Kennt ihr den kleinen Maulwurf? Weil es zur Zeit immer so viel regnet, habe ich euch die Geschichte mit dem Regenschirm mitgebracht." Petra Lory beginnt zu lesen. Ihre Stimme wird leise, wenn es spannend ist, klingt fröhlich bei all dem Unfug, den der Maulwurf anstellt. Und selbstvergessen lauschen sie: David, der gern spannende Geschichten hört, Melina und Tamara, die eigentlich mehr auf Lillifee stehen, Lucy, die nur sitzen bleibt, weil Mama dabei ist. Es dauert aber nicht lange, da krabbelt die Dreijährige von Mamas Schoß runter, direkt neben der fremden Frau kann sie die Bilder nämlich viel besser sehen. Und Emely setzt sich mit dazu. Sie ist ja eigentlich schon zu groß für die Geschichte. Aber wenn jemand so schön vorliest ...

Petra Lory ist Vorlesepatin. Auch ein etwas sperriger Name für solch eine wunderbare Sache. Regelmäßig liest sie in dieser Bibliothek. "Auf leisen Sohlen" heißt die Veranstaltungsreihe. Aber die rothaarige Frau mit der markanten Brille trifft man auch in anderen Einrichtungen, selbst in Seniorenbegegnungsstätten. "Ich lese vor Jung und Alt. Vor Kindern allerdings am liebsten. Die sind immer mittendrin im Geschehen, es scheint, als würden sie alles selbst erleben. Und sie sind unbestechlich. Wenn ihnen eine Geschichte nicht gefällt, stehen sie auf und gehen", sagt sie und schmunzelt. "Wer einmal mit Büchern zu tun hatte, kommt von ihnen wohl nie los", meint die ehemalige Bibliothekarin, jetzige Rentnerin und Mitglied im Förderverein der Stadtbibliothek Chemnitz.

Eine Vorlesepatin also. Der Förderverein war es, der vor etwa zehn Jahren das Projekt der Vorlesepatenschaften in Chemnitz ins Leben gerufen hat und bis heute betreut. Derzeit sind es 35 registrierte ehrenamtliche Vorlesepaten in der Stadt, die ihre Zuhörer in Kindertagesstätten und Schulen, in Seniorenheimen und Bibliotheken haben. "Wir wollen eigentlich nichts anderes, als dass der Vorlesetag kein alljährlicher Gedenktag ist, sondern Alltag wird", sagt Petra Lory.