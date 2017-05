Häme und Spott gegen Ausländer, Frauen, Nachbarn

"Urlaub auf Balkonien" heißt das neue Programm des Chemnitzer Kabaretts. Das klingt nach leichter Sommercomedy, doch geboten wurde ein Sammelsurium an Vorurteilen aus der untersten Schublade.

Von Grit Strietzel

erschienen am 31.05.2017



Chemnitz. Ein Blumenkasten mit den typisch roten Geranien befindet sich als einzige Dekoration mitten auf der Bühne. Es ist der Balkon von Anna und Udo, die in diesem Jahr zu Hause "Urlaub auf Balkonien" machen wollen. Das ist auch der Titel des neuen Programms, welches das Chemnitzer Kabarett am Dienstagabend zum ersten Mal präsentiert hat. Zur Premiere waren die Zuschauerplätze gut gefüllt, aber nicht ausverkauft.

Ellen Schaller spielt Anna, die Ehefrau von Udo, die lieber am Strand liegen würde, als mit ihrem schon am Vormittag Bier trinkenden Gatten nur vom Balkon in die Ferne zu schweifen. Doch Udo (Gerd Ulbricht) mimt den ewig meckernden Ossi, der in den Strandbars der typischen Urlaubsdestinationen bislang nur abgezockt wurde und deshalb eben auf Balkonien das kühle Blonde schon ab 10 Uhr morgens zischt.

Nun böte diese Ausgangssituation im Prinzip genügend Stoff, um die Urlaubserlebnisse des "kleinen Mannes" seit der Wende unterhaltsam aufzuarbeiten. Doch das gelingt in dem zweistündigen Programm mit Pause nicht. Stattdessen zieht Gerd Ulbricht als Udo mal so richtig vom Leder - gegen Frauen, die natürlich nicht einparken können, und gegen Chinesen, die ihn immer nur angrinsen, wenn er bei ihnen einkauft. Dass in dieser verbal abwertenden Szene die Vietnamesen gemeint waren, spielte keine Rolle - anspruchsvolles Kabarett sieht anders aus! Doch den Tiefpunkt an diesem Abend schaffte Udo, als er von seinem Balkon nach unten schaut und eine fiktive Nachbarin vorbeikommen sieht. Gerd Ulbrichts Worte in dieser Szene: "Jetzt kommt sie mit einem Neger, früher lief sie mit Hunden aus dem Tierheim."

Was solche ausländerfeindlichen Sprüche mit "Urlaub auf Balkonien" zutun haben? Eine Frage, die die Chemnitzer Kabarett-Truppe unbeantwortet ließ - das Programm ist ein Sammelsurium an zusammengewürfelten Plattitüden, die mit Spott und Häme aus der untersten Schublade präsentiert werden. Konzeptionslos folgt ein Allgemeinplatz dem nächsten: Gauland und Genscher wurden in einem Atemzug durch den bekannten Politiker-Kakao gezogen und die alte Leier, dass "früher alles besser war", durfte auch nicht fehlen. Von den Siegern der Einheit bleibt im Osten natürlich nur die Besatzerbrause übrig - das Weißbier. Was sonst!

Den fehlenden roten Faden im neuen Programm konnte auch Toni (Martin Berke) nicht schaffen, der als Psychologiestudent im 17. Semester ebenfalls ein altbekanntes Klischee bedienen durfte. Er wohnt im Bühnen-Balkon neben Anna und Udo. Dass er sich eine Putzfrau (Kerstin Heine) leisten kann, macht ihn für seine Nachbarn suspekt. Und so haben Bespitzeln und Kontrollieren auf der Chemnitzer Kabarett-Bühne Hochkonjunktur - allerdings ohne jeden gesellschaftskritischen Zwischenton. Ellen Schaller schaffte es zwar, als Hure Mascha beim Telefonsex kurz ihr komödiantisches Talent auszuleben, doch retten konnte das den Abend nicht.

Weitere Termine von "Urlaub auf Balkonien" am 1., 2., 3., 8., 14., 15. und 21. Juni im Kabarett an der Markthalle.