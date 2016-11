Harriet, der Rampenhund

Dummer Hund? Von wegen. Hunde sind klüger als gedacht, sagt eine neue Studie. Und in Chemnitz werden vier Vierbeiner bald auch auf der Opernbühne stehen.

Von Sarah Hofmann und Martin Kloth

erschienen am 30.11.2016



Chemnitz. Treuer Blick, entspannte Haltung, natürliche Präsenz: Auf dem abgeschabten Parkett des Probenhauses wurde ein Star geboren. Harriett, Lady of Orplid, fast sechs Jahre alte Bassett-Dame von edlem Geblüt, hat Anfang der Woche beim Casting am Chemnitzer Opernhaus für die Operette "Südseetulpen" die Herzen im Sturm erobert. "Der Bassett war mein Liebling. Das ist unser Star", sagte Regisseur Robert Lehmeier nach der Hundeschau. Und auch Sylvia Schramm-Heilfort war hin und weg. "Das war Liebe auf den ersten Blick", schwärmte die Schauspielerin, die die Hunde auf die Bühne führte und ihr Verhalten testete.

Die Oper Chemnitz wagt sich im kommenden Jahr an das rar gewordene Genre Operette - und das mit einer Uraufführung. Das Haus bringt am 14. Januar das Auftragswerk "Südseetulpen" von Benjamin Schweitzer auf die Bühne. "Das Genre wird heute nicht mehr bedient", sagte Regisseur Lehmeier. Im Mittelpunkt der Handlung stehen zwei Geschäftemacher im England des frühen 18. Jahrhunderts, die mit einer Blumenzwiebel die Aktienkurse beflügeln - ein bisschen skurril sei das Stück, weshalb ein Hund wunderbar dort hinein passe.

Gleich zehn Vierbeiner wurden von ihren Besitzern zur Bühnenprobe gebracht - vier von ihnen wählte Regisseur Lehmeier aus. Neben Bassett Harriett entschied er sich für den Dackel-Schäferhund-Mischling Alesia sowie für zwei Windhunde. Jeweils zwei der Vierbeiner werden Queen Anne, die die beiden Finanzjongleure des Stücks mit dem Handelsmonopol für die Südsee beschenkt, für maximal zehn Minuten auf die Bühne begleiten. Schließlich müsse man auch den Tierschutz im Auge haben, sagte Lena Normann, die Musikdramaturgin des Stückes. Die Chemnitzer Oper ist also auf den Hund gekommen. Sprichwörtlich, denn dort setzt man darauf, dass die bellenden Vierbeiner weitaus mehr auf dem Kasten haben, als "Sitz!", "Platz" und "Fang". Wie eine ungarische Studie kürzlich ergab, sind Hunde weitaus klüger als gedacht. Forschen fanden heraus, dass Hunde sich auch an nebensächliche Dinge erinnern können. Bislang dachte man, nur Menschen und Menschenaffen merken sich Ereignisse, die keine Relevanz für sie hatten. Die Forscher trainierten mehreren Hunden an, zum Beispiel Luftsprünge zu imitieren. Später wurden ihnen andere Kommandos gegeben, doch auch nach einem längeren Zeitraum konnten sie sich noch an die ersten Befehle erinnern und diese sofort umsetzen.

Dabei erfolgte der Test sowohl nach einer Minute als auch nach einer Stunde, wobei die Erinnerung allerdings mit der Zeit etwas verblasste, wie die Wissenschaftler berichten. Eine Studie der Veterinärmedizinischen Universität Wien legt nahe, dass Hunde sogar menschliche Gesichtsausdrücke unterscheiden können und das nicht nur bei Herrchen oder Frauchen, sondern selbst bei Wildfremden.

Basset-Dame Harriett hatte in Chemnitz die Ruhe weg und zeigte sich auch von den Mitbewerbern unbeeindruckt. Die Besitzer des Tieres, Niels Himmelreich und Nora Mehlhorn, waren etwas überrascht vom Erfolg ihres Schützlings, nahmen es aber ebenso gelassen wie ihre Hundedame. "Es ist schön, dass sie so entspannt ist", sagte der 31-Jährige. Dabei war es die erste Bühnenerfahrung für den tiefenentspannten Vierbeiner. Himmelreich beschrieb Hariett als angstfrei. "Nur Staubsauger mag sie nicht." Aber davon bleibt der Hund wohl auf der Bühne auch verschont. (mit dpa)