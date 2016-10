Hauptpreis des Â«SchlingelÂ»-Festivals geht nach Tschechien

Hauptpreis des «Schlingel»-Festivals geht nach Tschechien

erschienen am 01.10.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Der Europäische Kinderfilmpreis des Chemnitzer «Schlingel»-Festivals geht in diesem Jahr nach Tschechien. Der Familienfilm «Kronprinz» von Regisseur Karel Janak wurde von einer Jury aus 16 Kindern acht verschiedener Nationalitäten ausgewählt, wie die Organisatoren am Samstag mitteilten. Das Preisgeld von 12 500 Euro stammt vom sächsischen Kunstministerium. Als bester Kinderdarsteller wurde Tran Thinh Vinh aus Vietnam für seine Rolle in «Gelbe Blumen auf grünem Gras» ausgezeichnet, der Film wurde zugleich mit dem mit 10 000 Euro dotierten Hauptpreis der Sächsischen Landesmedienanstalt geehrt.

Weitere Preise erhielten Streifen unter anderem aus Slowenien, Dänemark, Deutschland, den USA und Thailand. Den «Ehrenschlingel» für herausragende filmische Leistungen ging an den deutschen Drehbuchautor und Regisseur Herrmann Zschoche, der bei zahlreichen DEFA-Spielfilmen für Kinder und Jugendliche Regie führte.

Während des «Schlingel»-Festivals waren eine Woche lang elf Jurys im Einsatz, um über ihre Favoriten abzustimmen. Insgesamt wurden 16 Preise im Wert von 63 000 Euro vergeben. Zu sehen waren 181 Produktionen aus 54 Ländern - viele Filme waren zum ersten Mal in Deutschland zu sehen.