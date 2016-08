Haydns Â«SchÃ¶pfungÂ» zum Mitsingen

Haydns «Schöpfung» zum Mitsingen

erschienen am 30.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Zuhörer können künftig Teil musikalischer Aufführungen in der Dresdner Frauenkirche werden. Dafür bietet die Stiftung nach eigenen Angaben vom Dienstag mit einem jährlichen Mitsing-Konzert ein neues Format an. Erstmals soll das Publikum an diesem Samstag bei der «Schöpfung» von Joseph Haydn (1732-1809) gemeinsam mit den Solisten Ute Selbig, Erik Stoklossa und Andreas Scheibner sowie Kammerchor und Ensemble Frauenkirche singen statt zuhören.

Kantor Matthias Grünert will dabei aus der Chorschranke eine Brücke zwischen Akteuren am Altar und der Gemeinde im Kirchenraum machen. «Die Künstler rollen einen musikalischen Teppich aus, auf dem das Publikum getrost wandeln kann», sagte er. Die Sangeskunst der Besucher soll über das Verfolgen der Noten und leises Mitsummen hinausgehen. «Wenn ein Jeder im Publikum Ohren, Mund und Herz öffnet, werden alle gar nicht anders können, als selbstbewusst und freudig einzustimmen.»