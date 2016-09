Hegel und das feine Lachen von Mr. Spock

Ein Professor analysiert die Philosophie auf dem Raumschiff Enterprise

Von Stephan Lorenz

erschienen am 08.09.2016



Chemnitz. Die Sterne am Himmel und die Galaxien, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat, haben schon antike Denker zum Philosophieren animiert. Dass auch den "Raumschiff Enterprise"-Helden Mr. Spock und Captain James T. Kirk stets etwas Philosophisches anhaftet, ist den "normalen" Zuschauern ohne das besondere "Star-Trek"-Gen zwischen all dem Kitsch und den TrivialitÀten, die es in den Serienfolgen und in den Filmen auch gab, nicht unbedingt ersichtlich.

Eben ĂŒber die Philosophie in utopischer Kulisse hat nun Klaus Vieweg, Philosophieprofessor aus Jena, ein Buch geschrieben. Er hat die philosophischen Ideen analysiert, die hinter der Serie von Gene Roddenberry stecken. Seine Tochter Olivia hat die Essays mit witzigen Cartoons unterlegt. Ideen des Universalismus wĂŒrden darin ebenso vermittelt wie ein VerstĂ€ndnis von Freiheit im Sinne von Immanuel Kant und Georg Wilhelm Friedrich Hegel, schreibt Vieweg. Dabei ist Mr. Spock fĂŒr ihn der philosophische Kopf von "Star Trek". Sein Spruch "Die Logik ist der Anfang aller Weisheit" ist ein Satz, den auch Hegel unterschreiben könnte. Dessen Philosophie ist fĂŒr die Serie zentral, so Hegel-Kenner Vieweg. Hegel habe sein Jenaer Meisterwerk "PhĂ€nomenologie des Geistes" selbst als Entdeckungsreise ins Wissen bezeichnet. Die Mission der Enterprise-Crew ist es auch.

Einer von Viewegs Essays handelt vom Lachen. Mr. Spock habe gewisse Ähnlichkeiten mit Hegels Humor: "Er prustet nicht, sondern hebt die Augenbraue. Es ist die feine Art, Lachen auszudrĂŒcken. Lachen ist fĂŒr Hegel eine Art von kritischem VerhĂ€ltnis zur Welt." Das trifft sicher auch auf Mr. Spock zu. In dem "Star-Trek"-Film "ZurĂŒck in die Gegenwart" sagt zum Beispiel Dr. Gillian Taylor zu Spock: "Wollen Sie sich diesen Gedanken nicht aus dem Kopf schlagen? Antwort: Ich sehe keinen Grund zur SelbstverstĂŒmmelung." Wenn das Hegel gehört hĂ€tte, genau sein Humor. Klaus Vieweg verleiht mit seinem Buch ihm und anderen bedeutenden Philosophen quasi popkulturelle WĂŒrden.

Buchtipp Klaus und Olivia Vieweg: "Die Philosophie in Star Trek", Cross Kult Verlag 2016, ISBN: 9783864258657, Preis: 16 Euro.