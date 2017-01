Hellerau mit Kunst aus der arabischen Welt

erschienen am 19.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Das Europäische Zentrum der Künste im Dresdner Festspielhaus Hellerau möchte sich als künstlerische Plattform für Flüchtlinge etablieren. Nachdem bereits 2016 ein Tanzworkshop für Frauen begann, sind auch im neuen Jahr zahlreiche Aktivitäten geplant, wie Intendant Dieter Jaenicke am Donnerstag mitteilte. Die Grundidee bestehe nicht darin, ein Programm für Flüchtlinge zu machen, sondern dieses gemeinsam mit ihnen zu entwickeln. Demnächst stehe ein Theaterprojekt an. Bei dem Format «Wort-Asyl» können Flüchtlinge ihre eigene Geschichte vortragen. Im Februar gibt es ein Festival mit Tanz und Musik aus der arabischen Welt.