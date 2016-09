"Hey ho, let's go!"

Vor 40 Jahren legte das New Yorker Quartett Ramones mit ihrer brachial simplen Debüt-Platte eine Sprengladung an den Bombast-Rock von Pink Floyd oder Led Zeppelin. Doch die Bombe zündete erst mit einiger Verzögerung: Erst später sollte sich daraus die Punk- Bewegung entwickeln!

Von Franziska Mehlhorn

erschienen am 08.09.2016



Zerschlissene Jeans, schäbige schwarze Lederjacken, dunkle Sonnenbrillen und dazu viel zu lange, zersauste Topffrisuren: Das war der Look der Ramones, der über 22 Jahre nahezu unverändert blieb. Auch trotz mehrmaliger Besetzungswechsel änderte sich nichts am ikonischen Künstler-Nachnamen "Ramone" aller Band-Mitglieder, die viele Fans daher für Brüder oder wenigstens Verwandte hielten. Ein Name,mit dem die Vier übrigens ihrer großen Verehrung der Beatles ausdrückten: Denn "Ramon" nannte sich Paul McCartney auf der "The Silver Beetles'"-Tour. Nicht minder typisch war der Sound der vier New Yorker. Denn mit ihrem 1-2-3-4-Sound, den sie in einem irren 4/4-Tempo aus ihren Instrumenten knallten, gelten die Ramones als die Begründer des Punks.

Obwohl kein Mensch damals bereits auf die Idee kam, diesen Sound so oder überhaupt irgendwie zu nennen: Jeffrey Hyman (Gesang), John Cummings (Gitarre), Douglas Glen Colvin (Bass) und Tamás Erdélyi (Schlagzeug) hatten einfach einen ziemlichen Ekel auf die turmhohen, artifiziellen Klanggebirge von Pink Floyd, Genesis oder Led Zeppelin entwickelt, die den Sound der Zeit prägten: Als Joey, Johnny, Dee Dee und Tommy Ramone wollten sie sie einfach mit einem Gegenmodell in Trümmer legen. Mit Musik ohne jeden Ballast, ohne Verziehrungen, ohne Geschachtel: Einfach, schnell und geradeaus. Nach der Gründung der Ramones 1974 entstand zwei Jahre später aus den Tiefen des versifften Proberaums das gleichnamige Debütalbum, konsequent schlicht "Ramones" getauft. Nervig lange Gitarrensoli wegzulassen war da Ehrensache, der Fokus lag auf dem Wesentlichen: Das Quartett feuerte Stück um stück zweiminütige, einfach gestrickte, minimalistisch arrangierte Songgeschosse direkt auf den Punkt. Die 14 Songs wurden so ausgewählt, dass sie den anarchischen Revoluzzer-Geist eines Ramones-Konzerts unter Studiobedingungen einfingen, der durchaus nicht die gesamte Popkultur zerstören wollte wie spätere Punkbands - sondern lediglich die Beatmusik an ihre archaischen Wurzeln zurückführen wollte.

Auch textlich ist die Spannweite aufgefächert und reicht von sarkastischem Humor, der vertonten Tendenz zu Kontroversen, ironischen Betrachtungen des "American Way of Life" sogar bis hin zu Herzschmerzsongs. Dies wird allein anhand der ersten Songs deutlich: "Beat on the Brat" schildert als einziges nicht aus der Ich-Perspektive, wie Joey Ramone sich genervt von den Nachbarschaftskindern entledigen möchte. Dann ist da noch das langsamste Stück der Platte "I Wanna Be Your Boyfriend", das mit leichten Chor-Einlagen und Glockenspiel sogar noch romantischer wird. "Judy is a Punk" beinhaltet nicht nur zum überhaupt zweiten Mal in der Szene-Geschichte das Wort Punk (erstmalig waren es The Who mit "The Punk and the Godfather"), mit einer Minute und 32 Sekunden ist es gleichzeitig der kürzeste Song der Ramones. Vor allem aber der erste Song "Blitzkrieg Bop" mit dem Eingangs-Schlachtruf "Hey ho, let's go!" wurde zum Bandslogan - und zur Hymne mehrerer Punk-Generationen. Der Spruch findet sich auch im berühmten Ramones-Wappen-Logo, das zu den meistgetragenen T-Shirt-Motiven der Rockgeschichte zählt.

Als Haus- und Hofband des legendären "CBGB"-Clubs in Manhattan (der leider mittlerweile eine Herrenboutique ist) traten sie dort allein im Veröffentlichungsjahr ihres Debüts dort 74-mal auf, das Phänomen bliebt auf New York begrenzt und tropfte langsam in die Welt. Erst am 4. Juli 1976 brachten die Ramones den Punk schließlich nach London und legten der aufkeimenden britischen Szene das Tempo vor. Im Publikum waren auch Mitglieder der Sex Pistols und von The Clash. Heute zählt man das Debütalbum zu den prägendsten Platten der Rockgeschichte. 14 Studioalben und fast genau 20 Jahre und über 2000 Konzerte später fand am 6. August 1996 das Abschiedskonzert der Ramones in Los Angeles statt. Gezeichnet von Krebserkrankungen verstarben Tommy, Johnny und Joey; Dee Dee bekam sein Drogenproblem nie unter Kontrolle. Später erschienene Songs wie "Sheena Is a Punkrocker" (von "Rocket to Russia", 1977), "Baby, I Love You" (von "End of the Century", 1980) oder "Pet Sematary" (von "Brain Drain", 1989) sind vielleicht heute bekannt, doch das eigentlich Tragische wie auch Authentische ist, dass nie auch nur einen Song ein wirklichen Erfolg in den Charts verbuchen konnte - und es erst die Erben der Band waren, die sie nicht nur kopierten, sondern auch überholten. Auch das Ramones-Debüt wurde anfangs zerrissen. Der Wert als Gegenpol zur Siebziger-Dekadenz wurde erst Jahrzehnte später als das erkannt und gefeiert, der er ist: ein wegweisendes Meisterwerk. Denn ihr Sound wurde unzählige Male kopiert, sodass die New Yorker mit ihrem einfachen, energiegeladenen Sound den Grundstein für den Punk legten und damit für viele weitere wegbereitende Bands von den Hardcore-Ikonen Black Flag, Grunge-Legende Nirvana bis Metal-Helden Motörhead und natürlich Punk-Bands von Green Day bis Blink-182.

Dazu kommt: Wer als Band heutzutage etwas auf sich hält, macht einen Abstecher in das Ramones-Museum in Berlin - das weltweit einzige Museum dieser Art. Was 2005 in einem kleinen Berliner Raum begann, in einer Kreuzberger Wohnung fortgesetzt wurde, ist nun im eigentlich recht schicken Stadtteil Mitte zu bestaunen. Denn Inhaber, Fan und Sammler Florian Heyler stellt auf gut 200 Quadratmetern über 300 Originale, Memorabilia und Reliquien aus der gesamten aktiven Wirkungszeit der Punk-Urgesteine aus- zerrissene Hosen, Badehosen und Bühnenanweisungen, Gitarren, unzählige Konzertposter, Flyer und sogar eine Wohnzimmerschrankwand von Joey Ramone. Mit zum Konzept gehört das kleine Café, an dessen Wänden sich Unterschriften und Bilder berühmter Besucher von Pearl Jams Eddie Vedder oder Michael Stipe von R.E.M. bis zu den Donots oder Smoke Blow befinden. Ganz im Do-it-Yourself-Geist finden auf der kleinen Bühne mitten im Museum sogar regelmäßig und oft sogar oft spontane Konzerte oder Akustik-Sessions statt. Es ist eine international bekannte und beliebte Kultstätte, die den Ramones die nötige Ehre erweist. Der Familiengedanke wird dabei großgeschrieben: Wer einmal da war, erhält lebenslang freien Eintritt und einen Ramones-Anstecker. Ein wenig ist das wie beim "Blitzkrieg Bop" - wer den Song kennt, kennt die Ramones bereits sehr gut.