Hollywood-Stern fÃ¼r R&B-SÃ¤nger Usher

Hollywood-Stern für R&B-Sänger Usher

erschienen am 31.08.2016



Los Angeles (dpa) - US-Sänger Usher (37), durch Hits wie «You Make Me Wanna», «U Got It Bad» und «Yeah!» bekannt, wird in Hollywood mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» geehrt.

Nach Mitteilung der Veranstalter vom Dienstag soll der achtfache Grammy-Preisträger am 7. September die 2588. Plakette auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood enthüllen.

Der R&B-Star hat nach Angaben der Verleiher weltweit mehr als 65 Millionen Platten verkauft, darunter das Hitalbum «Confessions» (2004). Mitte September kommt seine jüngste Aufnahme mit dem Titel «Hard II Love» auf den Markt.