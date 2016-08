Hugo Egon Balder: Keine Â«dÃ¤mlichen ShowsÂ» mehr

Hugo Egon Balder: Keine «dämlichen Shows» mehr

erschienen am 27.08.2016



Hamburg (dpa) - Hugo Egon Balder («Der Klügere kippt nach», «Genial daneben») will nicht länger mit «dämlichen Shows» im Fernsehen auftreten. «Ich habe keine Lust, in meinem Alter noch dämliche Shows zu moderieren», sagte der 66-Jährige bei abendblatt.de.

Der Produzent, Moderator, Schauspieler und Musiker will sich allmählich vom Bildschirm zurückziehen. Die Branche habe sich verändert, er sehe seine Zukunft als Schauspieler, erklärte Balder. Er hatte jüngst bereits der «Gala» (Ausgabe 35/16) gesagt, er spiele inzwischen lieber Theater als im Fernsehen aufzutreten.