"Ich bin wohl der faulste aller Musiker"

Keimzeit-Sänger Norbert Leisegang über Traditionen zum Jahresende, 35 Jahre im Musikgeschäft und eine neue Sehnsucht nach Wasser

erschienen am 15.12.2016



Freiberg. Die Band Keimzeit ist morgen im Freiberger "Tivoli" zu Gast, um einmal mehr den Jahresabschluss einer Tournee zu feiern. Thomas Reibetanz hat sich im Vorfeld mit Sänger und Gründungsmitglied Norbert Leisegang unterhalten.

Freie Presse: In Freiberg sagt so mancher, dass erst Weihnachten ist, wenn Keimzeit da war. Wie kam es dazu, dass das Jahresabschlusskonzert immer wieder im "Tivoli" stattfindet?

Norbert Leisegang: Das hat sich so ergeben, als wir vor über 15 Jahren mal Ende Dezember dort gespielt haben. Mit dem Chef des Hauses Roland Säurich haben wir dann die Idee ausgeheckt, dass wir das zur Tradition machen könnten.

Das war rückblickend eine gute Idee, oder? Jahr für Jahr kommen mehr Fans.

Es war sogar eine sehr gute Idee, denn das Freiberger Publikum ist ein besonderes. Die Leute sind sehr aufmerksam, die Stimmung ist immer sehr entspannt. Wir freuen uns wirklich sehr auf dieses Konzert.

In Freiberg wurde im vergangenen Jahr das neue Album live vorgestellt.

Stimmt. In einem Studentenklub, in dem wir vor über 25 Jahren mal aufgetreten sind. Ein tolles Konzert. Und auch unsere Liveübersetzung für Gehörlose konnten wir in Freiberg erstmals auf die Bühne bringen. Die besondere Beziehung zur Stadt und den Leuten hat viele Facetten.

Stichwort Liveübersetzung für Gehörlose. Das war 2012 etwas komplett Neues und hat Aufsehen erregt. Morgen ist die Gebärdendolmetschrein jedoch nicht dabei. Hat das Konzept doch nicht wie erhofft funktioniert?

Doch. Aber wir sind Profimusiker und das ganze Jahr über unterwegs. Das können wir von unserer Gebärdendolmetscherin nicht auch verlangen. Diese Art der Übersetzungen auf der Bühne sind körperlich und auch geistig sehr anstrengend. Deshalb, und weil es eine besondere Qualifikation dafür braucht, kann das nicht jeder machen. Also war unsere Dolmetscherin nur bei einigen Konzerten dabei, von den gehörlosen Menschen wird dieses Angebot aber weiterhin sehr gut angenommen. Wir sind stolz, dass wir dort Vorreiter waren.

Ein Projekt von vielen, das Keimzeit ausgemacht hat. Was gehört rückblickend zu den Höhepunkten aus mehr als drei Jahrzehnten im Musikgeschäft?

Der absolute Höhepunkt ist, dass wir im kommenden Jahr 35-jähriges Bestehen der Band feiern können. Es ist ein extremes Privileg, nach so langer Zeit noch auf der Bühne stehen zu dürfen. Viele andere geben auf, wir haben uns durch Engpässe und Krisen gekämpft und haben immer weitergemacht. Aber gerade das ist es ja, was diese Band ausdrückt, was sie über all die Jahre und trotz verschiedener Besetzungen lebendig gehalten hat. Und ich hoffe und denke, dass noch viele Jahre mehr hinzukommen.

Mit neuen Projekten? Was steht nach dem Jahreswechsel auf dem Programm?

So einiges. Wir werden das 35-Jährige mit ein vielen Konzerten feiern. Das neue Album des Keimzeit Akustik Quintetts kommt im April auf den Markt. Wir spielen Konzerte mit dem Staatsballett Thüringen, übrigens auch zwei in Dresden. Und wir spielen Konzerte mit dem Filmorchester Babelsberg. Und dann ist auch schon bald wieder Weihnachten.

... und Keimzeit spielt wieder in Freiberg. Gibt es denn auch mal eine Pause?

Für mich ja. Nach dem Freiberg-Konzert bin ich wohl der faulste aller Musiker. Ich mache einfach mal gar nichts. Einige Bandkollegen fliegen in ferne Länder oder haben eigene Projekte, mit denen sie Musik machen. Ich sitze dann daheim und genieße die Freizeit.

Kein Ausflug ans Meer? Das scheint doch eine neue Leidenschaft zu sein, nachdem die letzten beiden Alben an den Küsten Norwegens und Maltas entstanden sind.

Wo Sie das jetzt sagen - da scheint es tatsächlich eine neue Sehnsucht nach Wasser zu geben. Keine Ahnung, woher die kommt. Aber die Arbeit in den Studios war wunderbar und sehr inspirierend.

Im Konzert Keimzeit tritt morgen mit dem Programm "Auf einem Esel ins All" im Tivoli Freiberg auf. Die Band ist zudem am 16. und 17. März mit dem Thüringischen Staatsballett in der Staatsoperette Dresden zu erleben.