"Ich finde den Osten voll geil"

Regisseur Fatih Akin lernte bei der Verfilmung des Jugendromans "Tschick" einen für ihn neuen Teil Deutschlands kennen - Ein Gespräch über Herkunft, Ossis und Türken

erschienen am 15.09.2016



Mit preisgekrönten Dramen wie "Gegen die Wand" und "Auf der anderen Seite", aber auch mit leichteren Stoffen wie "Im Juli" und "Soul Kitchen" hat sich Fatih Akin als einer der bedeutendsten Filmemacher Deutschlands etabliert. Zuletzt thematisierte der Hamburger in "The Cut" den Völkermord an den Armeniern. Mit der Verfilmung des Bestsellers "Tschick" des 2013 verstorbenen Wolfgang Herrndorf betritt Akin nun Neuland. Erstmals widmet sich der 43-Jährige einem Stoff, der nicht aus seiner eigenen Feder stammt. Der Film ist gestern in die Kinos gekommen. André Wesche traf sich mit Fatih Akin in Berlin zum Gespräch.

Freie Presse: Herr Akin, waren Sie nach "The Cut" auf der Suche nach einem vergleichsweise leichten Stoff?

Fatih Akin: Letztendlich schon. Tatsächlich habe ich an einem anderen Film gearbeitet, "Aus dem Nichts" mit Diane Kruger. Wieder so ein dunkles Ding. Aber das Projekt kam zunächst nicht zustande und ich war buchstäblich arbeitslos. Ich habe überlegt, ob ich ans Theater gehen soll. Aber ich bin nicht der Typ dazu. Dann wollte ich an der Uni unterrichten, aber ich habe mich zu spät beworben. Irgendwie musste ich Geld verdienen. Ich konnte doch jetzt keinen "Tatort" drehen, verflixt! Dann kam das Angebot, "Tschick" zu machen. Ich wollte diesen Film ursprünglich schon 2012 drehen, vor "The Cut".

Inwiefern passt diese Geschichte in Ihre Filmografie?

Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich 14 war. Mir hat eine Frau so sehr das Herz gebrochen, dass es bis heute nachhallt. Es war fast so ähnlich wie im Roman, deshalb wollte ich diese Geschichte auch von Anfang an verfilmen. Ich habe immer meine Erfahrung in diesem Roman gelesen. Ich habe nicht den Osten oder dieses Freiheits-Ding gelesen. Mich hat interessiert, dass da ein Außenseiter ist, Tschick, ein Russlanddeutscher, der nicht akzeptiert wird. Er ist unsterblich in ein Mädchen aus seiner Klasse verliebt, aber sie will nix von ihm. Dann geht er auf diese Reise. Und am Ende will sie doch etwas von ihm. Dann will er aber nichts mehr von ihr. Das Leben weiß es besser, das hat er gelernt.

Unterschätzt man Ihr komisches Talent?

Solange Leute in den Film reingehen, ist mir völlig egal, wer was denkt. Ich lache viel und bin von Leuten mit viel Humor umgeben. Meine Frau ist echt lustig. Und zur Tragödie gehört immer auch die Komödie, das geht Hand in Hand. Ich habe bei diesem Film gelernt, dass ich gern öfter so wäre. Und ich muss auch mehr Regisseur sein, nicht nur Filmemacher. Wenn ich überleben will, sollte ich viel öfter auch fremde Produktionen übernehmen und mich auf das Regieführen beschränken. Der Filmemacher dagegen schreibt den Mist, er produziert den Mist und übernimmt nebenbei auch noch die Regie.

Sie haben Hark Bohm als Berater mit ins Boot geholt, der vor 40 Jahren das legendäre Jugenddrama "Nordsee ist Mordsee" inszeniert hat. Sehen Sie Parallelen zwischen diesen Stoffen?

Ich habe in "Tschick" immer "Nordsee ist Mordsee" gelesen. Wir haben Tschick, damals gab es Dschingis, beide sind asiatisch aussehende Typen. Ich habe das Buch schon frühzeitig Hark gezeigt. Er war sofort Feuer und Flamme und zeigte auch Interesse, es zu verfilmen. Ich habe dem Rowohlt-Verlag vorgeschlagen, den Film zu produzieren, während Hark Bohm Regie führen sollte. Das wollten die aber nicht. So hatte ich wenigstens die Gelegenheit, Hark an dem Projekt zu beteiligen.

Sind Sie selbst eher Tschick oder eher dessen Kumpel Maik?

Ich bin beides.

War der Alkoholismus der einen Mutter im Film für Sie ein wichtiges Thema?

Ja, voll. Ich habe in meinem Leben immer viel mit Alkoholismus zu tun gehabt, auch bei "Gegen die Wand". Der Roman "Tschick" zeigt jemanden, der eine alkoholkranke Mutter hat. Trotzdem ist er kein Sozialdrama, kein Betroffenheits-Bullshit. Er macht das irgendwie amüsant. Unsere Aufgabe war, das filmisch zu übersetzen.

Wie haben Sie mit den jugendlichen Darstellern gearbeitet?

Es musste eine visuelle Kombination entstehen, so wie Don Quijote und Sancho Panza, Bud Spencer und Terence Hill, Eddie Murphy und Nick Nolte. Nach einem monatelangen Casting habe ich beide Jungs eine Woche vor Drehbeginn gefunden. Ich habe mir die Kids gegriffen und ihnen gesagt: 'Ich bin während dieser Dreharbeiten keine Vaterfigur für Euch. Ich bin kein Vorbild, um Gottes Willen. Ich bin kein Mentor und ich will nicht Euer guter Freund sein. Ich bin Euer Regisseur, ich werde saufen, ich werde rauchen, ich werde fluchen. Und ich werde mich nicht zusammenreißen, nur weil Ihr fuckin' 14 seid!' Das fanden die voll gut.

Sie haben vor und während der Dreharbeiten den deutschen Osten sehr gut kennengelernt. Mit welchen Vorurteilen sind Sie dorthin gereist, was hat sich bestätigt, was nicht?

Ich finde den Osten voll geil. Als Hamburger Wessi mit Kanaken-Hintergrund hatte ich das Vorurteil, dass im Osten überall Nazis leben: Oh Gott, ich drehe im Osten! Ich habe in Halle gedreht, in Merseburg, Magdeburg, Quedlinburg und irgendwo in der Lausitz. Es war so geil, zu entdecken, dass meine Vorurteile unberechtigt waren! Okay, die Wahlen in Mecklenburg scheinen eine andere Sprache zu sprechen. Aber das ist nicht repräsentativ. Für mich war es ein ganz anderes Deutschland. In einer gewissen Weise ein Deutschland, das mir eigentlich viel näher ist. Es hat eine Herzlichkeit und man weiß dort zu improvisieren. Geht nicht, gibt's nicht.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Wenn mal ein Auspuff kaputt ist und man hat gerade kein Werkzeug, muss aber jetzt drehen, kauen die mal eben alle kurz Kaugummi und kleben damit den Auspuff fest. Mein Team bestand überwiegend aus Ostlern. Viele Schauspieler habe ich an der Volksbühne und am Maxim-Gorki-Theater in Ostberlin gefunden, den traditionellen Ost-Häusern. Vieles war neu für mich. Ich denke, dass auch meine Türkei-Filme so gut angekommen sind, weil ich das Land in gewisser Weise neu entdeckt habe.

Tschick sagt: "Ich bin Deutscher!" Müssen Sie das heute auch noch gelegentlich erwähnen?

Ich schaue morgens beim Zähneputzen nicht in den Spiegel und frage mich, was ich bin. Mein Sohn ist elf und hat diese Probleme nun gar nicht. Sein Vater hat einen türkischen Hintergrund, seine Mutter ist halb deutsch und halb Mexikanerin. In seinen Adern fließt Indianerblut, Türkenblut und deutsches Blut. Und er denkt bestimmt nicht: Was bin ich? Er ist Deutscher, aus. Vielleicht setzt er sich mit seiner Herkunft auseinander, wenn er älter ist. Vielleicht auch nicht.

Was für eine Stimmung zwischen der Türkei und Deutschland nehmen Sie zurzeit wahr?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Darstellung in den Medien gibt und eine Realität auf der Straße. Zwischen diesen beiden Bildern besteht eine große Kluft. Das eine ist die Theorie, das Verkaufen von Ängsten. Auf der Straße findet man diese Konflikte nicht. In dem Informationszeitalter, in dem wir leben, wird alles auf Twitter-Basis runtergeschraubt. Früher war Journalismus so, dass man sich monatelang mit etwas beschäftigt hat. Erst nach diesen Recherchen konnte man sich ein objektives Bild von einem Sachverhalt machen und einen fundierten Artikel schreiben. Es gab diesen Artikel über die Silvesternacht von Köln, ich glaube in der "Zeit". Darin steckte ein halbes Jahr Recherche, die Ereignisse wurden nicht auf drei Spots reduziert. Ich bin bestimmt kein Erdogan-Verteidiger, ich habe mit meinem Film "The Cut" genug Probleme. Aber ich glaube, dass vieles in der Darstellung auf eben diese Twitter-Ebene reduziert ist. Sachen werden nicht zu Ende recherchiert und nicht zu Ende gedacht.

Fühlen Sie sich nach "The Cut" weniger wohl in der Türkei?

Früher hatte ich eine gewisse Unschuld. Da hatte ich den Film ja auch noch nicht gemacht. Ich bin dorthin gereist und es war immer Party, Highlife mit Tüten. Auch nach dem Film kann ich mich mit Sicherheit dort frei bewegen. Aber ich würde schon überlegen, ob ich mit der Bahn fahre oder ein Taxi nehme. Gehe ich in dieses oder in jenes Restaurant? Wo werde ich weniger angelabert? Aber so würde ich auch in Mecklenburg-Vorpommern denken.

Führt die Arbeit am Stoff eines Autors wie Wolfgang Herrndorf, der früh gestorben ist, zu einer eigenen Auseinandersetzung mit Krankheit, Tod und Vergänglichkeit?

Ich habe Wolfgang Herrndorfs "Arbeit und Struktur" gelesen, als ich "Tschick" vorbereitet habe. Ich hatte sieben Wochen zur Verfügung, das ist praktisch nichts. Irgendwie musste ich in dieser Zeit Herrndorf besser kennenlernen. "Arbeit und Struktur" hat mich sehr berührt. Ich halte es für seinen besten Text. Es ist das existenziellste Buch, das ich je gelesen habe. Es wurde buchstäblich im Angesicht des Todes geschrieben. Ich kann mich an keinen anderen Text erinnern, der so kaltblütig mit dem eigenen Sterben umgeht. Das finde ich bewundernswert, weil ich selbst wahrscheinlich ganz anders mit einer solchen Situation umgehen würde. Wahrscheinlich würde ich mich mit Drogen vollballern, mich sechs Monate abschießen, bis ich sterbe. Er hat das eben nicht gemacht. Er hat die verbleibende Zeit genutzt, um ein Buch nach dem anderen rauszuhauen. Auch "Tschick" lag noch herum. Herrndorf war nie glücklich mit einem Satz, er hat ewig daran geschrieben. Dann hieß es plötzlich: Alter, Ticket ist gebucht, Sitzplatz hast du auch schon. Also hat er schnell alles fertig gemacht: "Sand", "Bilder einer großen Liebe", nebenbei "Arbeit und Struktur". So einen organisierten Output finde ich bewundernswert.

Wäre das Schreiben von Romanen für Sie auch eine Option?

Ich habe nicht das Bedürfnis zu schreiben, höchstens mal ein Drehbuch. Ich habe mich in jungen Jahren als Autor versucht, aber ich bin einfach nicht gut genug. Meine Prosa kann man den Leuten nicht anbieten. Aber es reicht für Drehbücher, weil Drehbücher ja auch halbe Gebrauchsanweisungen sind.