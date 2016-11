"Ich habe immer Angst vor Irren"

Kabarettist und Comedian Dieter Nuhr ist in einem neuen Programm in Netflix weltweit zu sehen und freut sich, Drohbriefe bald mehrsprachig zu bekommen

erschienen am 17.11.2016



Ein kluger Mensch mit Witz, eine Bühne, ein Mikrofon, ein Auditorium - mehr braucht es nicht für eine Stand-up-Comedy. Die satirische Kunstform, bei der sich der Darbietende darauf beschränkt, dem Publikum erzählerisch heitere Einblicke in seine Weltsicht zu vermitteln, entstand im englischsprachigen Raum. Hierzulande bedienten sich bereits Komödianten wie Heinz Erhardt dieses Satire-Genres, bevor es ab Ende der 1980er-Jahre massentauglich wurde und nun Stadien füllt. Dieter Nuhr, 56, gehört zu Deutschlands beliebtesten Kabarettisten und Comedians. Als Botschafter des hiesigen Humors verbreitet er seit dieser Woche mit Hilfe des Streamingdienstes Netflix, einem Film- und Serienportal im Internet, ein "Stand-up-Programm" weltweit. André Wesche sprach mit dem Künstler über die Exportfähigkeit deutschen Humors und darüber, wie der Profi reagiert, wenn man ihm einen Witz erzählt.

Freie Presse: Herr Nuhr, ist der deutsche Humor wirklich exportfähig?

Dieter Nuhr: Selbstverständlich. Wir sind Exportweltmeister, bisher hauptsächlich auf Basis von Pumpentechnik und Autoelektronik, aber unsere Ingenieure arbeiten bereits an der Automatisierung von Witzen. Das wird uns ganz weit nach vorne bringen.

Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie Ihr Programm zusammengestellt?

Nach meinem Geschmack. Ich habe da einen ziemlich diktatorischen Ansatz: Was mir gefällt, muss auch den anderen gefallen. Allerdings verzichte ich in der Folge auf die gewaltsame Einforderung von Lachern und Applaus. Das macht mich dann wieder zum lupenreinen Demokraten.

Haben Sie bei dem Netflix-Projekt künstlerische Freiheit genossen oder wurde Ihnen nahegelegt, nicht zu böse zu sein?

Also so wenig hat noch nie jemand mitreden wollen. Die Leute bei Netflix haben im Prinzip ein klares Konzept vorgelegt: Mach, was du willst. Das habe ich getan.

Was sind die größten Herausforderungen der Stand-up-Comedy?

Das Stehen, aber ich bin ja noch jung. Und die Comedy. Das heißt: Wenn keiner lacht, ist es schlecht. Gott sei Dank war ich in meinem Berufsleben immer lächerlich genug. Da habe ich Glück gehabt!

Kann es unter Umständen zu Improvisationen kommen?

Immer. Aber alles ist so vorbereitet, dass es auch ohne geht. Dann kann man locker rangehen.

Wie nahe ist Ihnen die amerikanische Stand-up-Kultur?

Ich kannte sie bis vor kurzem gar nicht. Allerdings hat man mir immer wieder gesagt, was ich mache, sei sehr amerikanisch, einfach mit meiner ganz normalen Sprechstimme auf eine Bühne zu gehen und zu erzählen, was mich so bewegt. Dann habe ich das überprüft, und siehe da: Es stimmt.

Verzeichnen Sie auf Ihren Tourneen ein regional unterschiedliches Humorverständnis?

Ehrlich gesagt: Nein. Der Bayer ist ja auch genetisch zu 99 Prozent mit dem Sachsen identisch, auch wenn er das vielleicht nicht hören will. Insofern wundert mich das nicht.

Welcher war Ihr schlimmster Live-Auftritt aller Zeiten?

Bei meiner Geburt war der Auftritt zwar spektakulär, aber das ganze Geschrei und Geheul war mir am Ende doch zuwider. Ich habe in der Schülertheatergruppe in einem Westernmusical gesungen, da hoffe ich auch, dass es im Gedächtnis der Anwesenden getilgt wurde. Alle Auftritte mit Verkleidung waren im Nachhinein eher peinlich ...

Wie reagieren Sie auf Zeitgenossen, die Ihnen den neuesten Witz erzählen möchten?

Mit verkrampftem Lächeln. Das ist in der Tat ein wunder Punkt in meinem Leben. Es ist oft furchtbar. Urologenwitze würde ich davon explizit ausnehmen. Die sind meistens lustig, weil sie so wahr sind, vor allem, wo der ... Ach lassen wir das ...

Hat sich Ihr Leben mit dem Aufkommen des Selfie-Wahns verändert?

Ich bin nun unsterblich. Ich lebe in vielen Handys weiter, bis sie ins Klo fallen und sich der Besitzer ärgert, dass er wieder kein Backup hat. Das ist doch eine gute Sache. Ich finde ein Selfie ein sehr viel plausibleres Andenken als eine Autogrammkarte. Als Autogrammkartendrucker würde ich mir Sorgen machen.

Bringen Sie von Ihren Auslandsreisen auch Inspirationen in Sache Humor mit?

Die vielen Auslandsreisen lassen mich mit Distanz auf die eigene Umwelt blicken. Und eine gewisse Distanz hilft ja immer bei der Erkennung von Absurditäten. In Deutschland wird ja gerne gejammert und Selbstmitleid gepflegt. Das ist, wenn man gerade aus Bolivien wiederkommt, eher verwunderlich.

Freuen Sie sich darauf, Hass- und Drohbriefe nun endlich auch auf vielen verschiedenen Sprachen zu bekommen?

Selbstverständlich. Ich denke, dass sich hier die Bandbreite erweitern wird. Aber im Grunde bin ich ja ein sehr verträglicher Mensch. Mein Ziel ist eigentlich eher Liebe als Hass.

Sie legen Ihren Finger furchtlos in jede Wunde, auch - jedwede - Religion ist kein Tabu für Sie. Wie würden Sie weniger mutige Zeitgenossen dazu motivieren, den Mund aufzumachen?

Ich will da niemanden ermutigen. Ich rege bloß zum Mitdenken an. Bei genauem Hinschauen sollte jedem klar sein, dass es kein besonderes Zeichen von Intelligenz ist, wenn man sich in die Luft sprengt, weil im 7. Jahrhundert jemand eine Stimme gehört hat, von der er meinte, sie sei von Gott.

Hand aufs Herz: Hatten Sie nie Angst vor Irren?

Ich habe immer Angst vor Irren. Ich habe eigentlich ausschließlich Angst vor Irren. Die Normalen sind ja auf meiner Seite.

Sie sind derzeit in den Medien omnipräsent. Wann würde Sie das Gefühl beschleichen, doch besser einen Gang zurückzuschalten?

Ein Herzinfarkt könnte mich ernsthaft zum Nachdenken bringen. Aber ich bin ganz sportlich. Ruhepuls in der Nacht gerne mal 49. Ich ruh mich dann aus, wenn ich tot bin.

Warum nicht gleich die gute, alte, tägliche Late Night Show?

Weil ich keine Zeit dafür habe, ich bin ja auf Tour. Und dafür bräuchte ich Autoren. Und da ich bisher alles selbst geschrieben habe, fällt es mir sehr schwer, mit fremder Leute Texte zu arbeiten.

Haben Comedians und Kabarettisten ein Verfallsdatum wie Topmodels oder Spitzensportler?

Sicher. Mit 108 ist Schluss.