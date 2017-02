Im Gericht: Dreharbeiten für «Die Kanzlei»

Welche Vorschrift gilt für Rufnamen?

Tomicek

Viele Personen haben zwei (oder mehr) Vornamen, wovon einer als "Rufname" bezeichnet und entsprechend benutzt wird. Nun haben wir das Problem, dass in unseren Familienstammbüchern dieser Rufname als zweiter Vorname aufgeführt wird, dafür aber unterstrichen ist. Nach bundesdeutschen Regeln gibt es das Unterstreichen aber offensichtlich nicht mehr, sodass dann in offiziellen Dokumenten (Ausweis) und Schreiben automatisch der erste -"falsche" - Vorname vorn steht. Das ist für die Betreffenden unschön, da es sich in der Regel um alte Namen handelt, die einer anderen Generation zugeordnet werden und eben als Vorname der Person gar nicht verwendet wurden. Diese Reihung der Vornamen im Stammbuch ist aber sicherlich kein DDR-Problem, sondern war schon in Deutschland zu Anfang des 20. Jahrhunderts so. Bei der Generation, die im 19. Jahrhundert geboren worden ist, scheint das aber nicht zuzutreffen. Dort sind die Stammbucheinträge "richtig". Meine Frage ist nun: Ist bekannt, ob es mal eine offizielle Regelung über die Reihenfolge der Vornamen gab? Wann wurde das eingeführt und warum? (Diese Fragen hat Wolfgang Riedel aus Chemnitz gestellt.)