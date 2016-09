Immer an der Wand lang

Schloss Moritzburg ist um eine Attraktion reicher. Die Kurfürsten- zimmer, die kleine Jagdgemäldegalerie und der Kapellengang sind fertig restauriert. Eine Herausforderung waren die kostbaren Ledertapeten.

Von Ute Krebs (Text) und Wolfgang Schmidt (Fotos)

erschienen am 29.09.2016



Stellen Sie sich vor, Sie wollen drei Zimmer in Ihrem Haus oder in der Wohnung renovieren lassen. Neue Tapete soll an die Wände. Sieben Leute arbeiten daran, und das alles dauert - vier Jahre. Und dann ist die Tapete nach der Fertigstellung nicht einmal neu, sondern die alte wurde lediglich gesäubert und repariert. Das ist doch ...

Richtig: Unfug.

Aber im Jagdschloss Moritzburg, vor den Toren von Dresden gelegen, ist es ungefähr so gewesen.

Gabriele Hilsky, die seit 1982 dort als Restauratorin arbeitet, wird an dieser Stelle vermutlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Niemals, wird sie denken, kann man diese jahrelange Sisyphosarbeit so burschikos beschreiben. Recht hat sie, zumal das Ergebnis auch grandios ist: Die Kurfürstenzimmer haben neuen Glanz, die Kleine Jagdgemäldegalerie wurde sogar "neu tapeziert". Eine prunkvoll geprägte Ledertapete in Blau-Gold und eine in Rot-Gold lassen die Räume schöner denn je erstrahlen. Davon können sich die Besucher seit Mitte August bei ihrem Rundgang durch die Barockausstellung überzeugen.

Wir aber schließen uns Gabriele Hilsky an, die hin und wieder zu einer Sonderführung zum Thema "Geschichte und Restaurierung der Moritzburger Ledertapeten" einlädt. Wir schauen hinter die Fassaden, hinter die Tapeten. Wir lassen uns einweihen in das Geheimnis der neuen Schönheit an den alten Wänden.

"Als August der Starke Moritzburg zwischen 1723 und 1733 umbauen ließ, wählte er die eigentlich schon aus der Mode gekommenen Ledertapeten als Wandbespannung", beginnt Gabriele Hilsky ihre Führung an diesem Sonntagvormittag. "Leder, tierische Haut, was passte besser zum Interieur eines Jagdschlosses? Ursprünglich waren 60 der 200 Schlossräume mit dieser Wandbespannung versehen, entweder figürlich bemalt oder in verschiedenen ornamentalen Mustern geprägt oder gepunzt."

In diesen vergangenen knapp 300 Jahren haben die Tapeten allerdings einiges erlebt und mitmachen müssen. Die einen wurden immer wieder umgehängt, andere abgenommen und eingelagert. Viele Tapeten wurden in den 1930er-Jahren von Prinz Ernst Heinrich des lieben Geldes wegen sogar über einen Wiener Kunsthändler an den Wawel nach Krakau verkauft. Dort hängen sie noch heute.

Den Spuren der Zeit an den in Moritzburg Verbliebenen rückte man oftmals mit Übermalungen zu Leibe. "Vermutlich ebenfalls in den 30er-Jahren wurden die Tapeten mit wahrscheinlich völlig ungeeigneten Fetten und Ölen behandelt", weiß Gabriele Hilsky. Das Entsetzen ist ihr anzusehen. Die Tapeten fühlten sich nicht mehr wie Leder, sondern eher wie Wachs an. Ein Grauen für jeden Restaurator. Zerstörungen, Löcher und Risse wurden mehr oder weniger unsachgemäß "geflickt". An dem damals verwendeten Leim fanden auch diverse Schädlinge Geschmack, die sich im Laufe der Zeit durch die barocken Lederkunstwerke fraßen.

Von den ursprünglich 60 Gemächern sind es heute im Schloss noch 13 Räume, die mit solch einer exotischen Tapete geschmückt sind. Damit hat Moritzburg den größten geschlossenen barocken Ledertapetenbestand weltweit. Ein besonderes Erbe. Und kein leichtes Erbe.

Bei den Restaurierungsarbeiten auf Schloss Moritzburg, deren fünfter Bauabschnitt jetzt beendet werden konnte, stellte die Wiederherstellung der kostbaren Ledertapeten eine besondere Herausforderung dar. Die Vorarbeiten erfolgten in enger Zusammenarbeit mit Restaurator Andreas Schulze vom Landesamt für Denkmalpflege, ein Fachmann in Sachen Leder. "Er hat mich praktisch ,angelernt'", erzählt Gabriele Hilsky. Mit sechs freischaffenden Kollegen hat sie die Mammutaufgabe schließlich in Angriff genommen. Zum Teil konnten die Tapeten an der Wand bleiben. Immer dann, wenn lediglich die verklebten und verschmutzten Vorderseiten gereinigt und punktuell restauriert werden mussten.

In den Fürstenzimmern, Wohnquartier des Sohnes von August dem Starken, aber mussten die Tapeten von der Wand abgenommen werden, um sie von vorn und - der gefräßigen Schädlinge wegen - von hinten zu restaurieren. "Allein das Abnehmen hat uns teilweise den Angstschweiß auf die Stirn getrieben", erklärt die Restauratorin. Die Tapeten hingen frei an den Wänden, auf breite Holzleisten genagelt. "Alles zu entnageln, war eine gigantische Arbeit." Die einzelnen Karrees, bestehend aus jeweils einer Tierhaut, waren miteinander verleimt, an den Rändern zum Teil aber in sehr schlechtem Zustand. "Das alles ohne weitere Beschädigungen in die Restaurierungswerkstatt zu bringen, war schon eine große Aufgabe."

Und dann hatten die Lederspezialisten noch eine Vision. In einem der Räume nämlich, in der Kleinen Jagdgemäldegalerie, fehlte die Tapete gänzlich, die Wände waren seit DDR-Zeiten mit Stoffbahnen bedeckt. Doch auch hier sollte wieder eine geprägte Ledertapete angebracht werden.

"Man muss sich das wie ein riesiges Puzzle vorstellen, bei dem viele, viele Teile fehlen", beginnt die Fachfrau, die einzelnen Arbeitsschritte zu erläutern. Alle noch vorhandenen Tapetenteile mit dem passenden Muster, es waren an die 500, wurden aus den Regalen geholt und in Räumen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren, von den Wänden abgenommen. Dort konnte man auf diese kunstvollen Tapeten verzichten. Im Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen in Freiberg wurde eigens ein spezielles Restaurationsleder für die Moritzburger Fachleute hergestellt. Ein Holz- restaurator hat in eine Platte das Originalmuster geschnitzt, so groß wie eines der Karrees. So konnten die fehlenden oder beschädigten Teile, vor allem die Ränder, nachgeprägt werden. Nach Originalrezepten wurden Lacke gekocht, bei 200 Grad und über viele Stunden. "Es war nicht einfach, hinter das Geheimnis des Silberleders, das durch Lack zu Gold wird, zu kommen. Mehr noch: Mit jedem neuen Wissen war uns klar, was wir alles noch nicht wissen." 132 dieser Karrees sind es zum Schluss gewesen, die, weil von der Denkmalpflege so gefordert, nicht mehr verleimt, sondern von Hand zusammengenäht werden mussten.

Die Besucher dieser Sonderführung stehen wahrlich beeindruckt um den großen Arbeitstisch in der Restaurierungswerkstatt im Backturm von Schloss Moritzburg, an dem Gabriele Hilsky einzelne Arbeitsschritte erläutert. Interessierte lassen sich noch den Unterschied zwischen einer geprägten und einer gepunzten Tapete erklären, die Verarbeitung des Pergamentleimes, befühlen das Kalbsleder, das in Freiberg speziell für Moritzburg hergestellt wurde. Wie es im Schloss nun weitergehe, will man von der Restauratorin wissen. "In 13 Räumen hängen noch Ledertapeten, fünf davon sind fertig restauriert. Wir dürfen die anderen acht nicht aus den Augen lassen. Ich werde jetzt die dortigen alten Tapeten untersuchen, je nach Dringlichkeit eine Reihenfolge erstellen, wie es Schritt für Schritt weitergehen muss", sagt die 60-Jährige.

Dann entlässt Gabriele Hilsky die Gäste wieder in die Ausstellungsräume. Die Ledertapete an den Wänden sehen sie nun mit ganz anderen Augen an.

Die nächsten Führungen zu den Tapeten finden am 9. und am 23. Oktober, jeweils 11 Uhr statt. Dauer etwa 90 Minuten, Eintritt 12,50 Euro. Voranmeldung unter Telefon 035207 87318 wird empfohlen.