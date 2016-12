Improvisationen unterm Weihnachtsbaum

Wie treibt man dem Advent seine Beschaulichkeit aus, ohne dabei zugleich die Weihnachtsstimmung zu verderben? Das Leipziger Quintett SantaJAZZclaus hat es am Freitag in Chemnitz vorgemacht.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 19.12.2016



Chemnitz. Auf dem Weihnachtsmarkt ist am Freitag gerade das Feierohmdlied verklungen - die Glühweinstände schließen, "das Tagwerk ist vollbracht". Für die fünf Musiker aus Halle und Leipzig, die sich zur Formation SantaJAZZclaus zusammengetan haben, beginnt es jetzt erst. Mit Lust und Laune haben sie sich in der deutschen und internationalen Weihnachtsmusikliteratur umgetan und verjazzen, was ihnen unter die Augen kommt.

Und das machen sie hervorragend. Weder Bing Crosbys Allzeit-Klassiker "White Christmas", noch das Rentier Rudolph, weder "Leise rieselt der Schnee" noch "Fröhliche Weihnacht" ist vor ihnen und ihrer Spielfreude sicher. Und sie treiben den Klassikern im voll besetzten Ratskeller jede gefühlsduselige Wohnzimmergemütlichkeit aus. Frank Nowicky an Saxofon und Flöte, Thomas Moritz am Bass, Schlagzeuger Peter Jakubik, Gitarrist Eckart Gleim und Posaunist Ludwig Kociok spielen mit beeindruckenden Soli jeden Schmalz aus den bekannten Liedern, ohne ihnen die Weihnachtsstimmung zu nehmen. Da wird der Schnee mit harten Trommelwirbeln herbei gespielt, und "Morgen kommt der Weihnachtsmann" mit Pauken und Posaunen. Sanft und "Leise rieselt der Schnee", und schunkelnd kommt "Alle Jahre wieder" die Weihnachtsstimmung. Aber hier tötet sie nicht jeden Realitätssinn, sondern holt die Härte, aber auch den Humor des Lebens in die versöhnlichste Zeit des Jahres, sorgt für Brüche in den eingängigen Melodien, an denen sich die Gedanken reiben können.

Dazu erzählen die Musiker kleine Schnurren aus der Literatur, etwa das Gleichnis des Sokrates von den drei Sieben: Wenn eine Nachricht weder der Wahrheit entspreche noch die Güte befördere noch nützlich sei, dann könne man sie auch für sich behalten. Für die Musik des Quintetts gilt das nicht - sie ist es wert, unter die Menschen gebracht zu werden. Alle fünf sind sie gestandene Jazzmusiker. Frank Nowicky hat die Leipziger Big Band zu internationalem Ruhm geführt und unter anderem mit Nina Hagen gearbeitet; Ludwig Kociok war schon öfter mit der Leipziger Spielvereinigung Süd in Chemnitz und ist es gewohnt, Klassiker auch mal gegen den Strich zu spielen. Und alle zusammen scheinen sie einen Satz des Altmeisters der deutschen Jazzliteratur belegen zu wollen: Siegfried Schmidt-Joos, den der Chemnitzer Jazzclub nächstes Jahr zu einer Lesung einladen will, wie dessen Vorsitzender Harald Krause ankündigte. Schmidt-Joos sieht in der "Gleichzeitigkeit von individueller Freiheit (Soloimprovisation) und kollektiver Bezogenheit (Ensemblespiel) des Jazz" ein "soziales Modell. Jazz ist das Spiegelbild einer Welt des guten Willens, der Freiheit und Toleranz."

SantaJAZZclaus füllen diese Erkenntnis auf ihre Weise mit Fantasie, Witz und Mut. Das Publikum honorierte es mit häufigem Szenenapplaus und einem Lächeln. Im nächsten Jahr will der Jazzclub in seiner Szene-Jazz-Reihe auch Rhythm & Blues etwas mehr Raum geben.

Zum nächsten Konzert des Chemnitzer Jazzclubs am 20. Januar, 21 Uhr gastiert im Ratskeller die Big Band der Hochschule "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig.