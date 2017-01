In der Mode ist alt nicht gleich alt

Gebrauchte Kleidung ist längst nichts Anrüchiges mehr, sondern voll im Trend. Aber es gibt feine Unterschiede.

Von Laura Pfeiffer

erschienen am 18.01.2017



Berlin/Chemnitz. "Meine Brille ist nicht Vintage, verdammt die ist Retro!", sang Kraftklub zum Karrierestart - und trifft den Modenagel damit immer noch auf den Kopf: Auch 2017 ist das Gestern in Sachen Outfit das hippe Heute. Ein Trend, der nicht nur Secondhand- und Vintageläden nach wie vor Aufschwung verleiht: Längst schauen auch Designer bekannter Marken verschärft nach hinten, und totgeglaubte Labels aus den 80ern wie Fila bekommen Oberwasser. Man denke nur an den berühmten Fjällräven-Rucksack "Kanken", dessen Kasten-Desgin die Outdoor-Branche längst hinter sich gelassen hat: Aktuell ist das Alt-Modell ein derart angesagtes Accessoire, dass der schwedische Hersteller dem neu erstarkten Verkaufsschlager mit www.kanken.de sogar eine eigene Website eingerichtet hat.

Dabei geht es - natürlich - vor allem um Individualität. Vintagemode ist quasi die Demokratisierung der Haute Couture - man trägt Unerwartetes, Abseitiges, Spannendes, ohne Designern Unsummen zu zahlen. Doch selbstverständlich ist nicht jedes gebrauchte Kleidungsstück automatisch modisch. Der Unterschied zwischen Altkleidern und Vintage-Klamotten (also echten alten Sachen) ist ebenso eklatant wie der zwischen Vintage und Retro, also neuen, auf alt gemachten Stücken. Influencer, sogenannte Meinungsführer des Internets, wie Model, Moderatorin und Modedesignerin Bonnie Strange es einer ist, sind nicht unbeteiligt an den Trends aus dem Secondhand-Bereich. Fast täglich stellt die Berlinerin im Internet ihre neusten Eroberungen aus den Secondhandläden der Hauptstadt zur Schau und zeigt, wie einfach es ist, mit diesen Stücken angesagte Outfits zusammenzustellen. Das können auf der einen Seite Luxusmarken wie Prada, Gucci oder Louis Vuitton sein oder eben auch Sportmarken aus den 80er-Jahren wie Fila oder Ellesse. Erlaubt ist, was gefällt und nicht das, was gerade Trend ist!

Auch die Klamotten der 90er mit ihren absurden Farbkombinationen, Schnitten und Mustern begegnen uns tagtäglich auf der Straße, und das nicht nur in der Modemetropole Berlin. Ausgiebige Shoppingtouren in Sozialkaufhäusern sind heutzutage nicht mehr peinlich, sondern liegen voll im Trend, auch weil man damit dem Wegwerf- Moment der Modebranche ein Schnippchen schlägt. Im Bereich von Babys und Kleinkindern funktioniert das Konzept des An- und Verkaufs seit Jahrzehnten, in Form bundesweit zahlloser Basare. Eltern wissen um die Qualität der Markenware und schätzen ihre Preisstabilität.

Die bekannteste Kette für den Kauf getragener Kleidung ist dabei Humana, die allein in Berlin zwölf sowie in Leipzig und Dresden jeweils ein Mal vertreten ist. Auch in Chemnitz boomt das Geschäft mit Läden wie Re-Sales, der Sparbüchse oder dem Projekt Zukunft. Kleidung und Accessoires gibt es hier für wenig Geld, den Vintage-Charakter gratis dazu. Mit Hilfe von Kleidungsstücken aus dem Secondhand-Geschäft ist es einfach, dem eigenem Stil das gewisse Etwas zu verleihen. Das Besondere hier: Die Sachen kommen nicht von der Stange, es handelt sich meist um Einzelstücke. Auf der Straße trifft man höchstwahrscheinlich eher keine zweite Person mit dem gleichen Kleidungsstück .

Dass der Trend längst nicht mehr auf die Hipster-Viertel der Großstädte begrenzt ist, zeigt der Ansturm auf Veranstaltungen wie den zehnten "Fashion-Bazaar" am Wochenende in Chemnitz. Organisiert von den Studentinnen Cecilia Mlayeh und Isabel Köder, sind die Plätze des flohmarktähnlichen Konzepts jedes Mal binnen weniger Minuten ausgebucht, die Warteliste ist lang. Der größte Unterschied solcher Basare zu herkömmlichen Flohmärkten ist, dass dort nicht einfach der Inhalt alter Schränke ausgekippt wird, sondern akribisch vorsortierte Ware: So tonangebend, dass sie so ähnlich auch gerade in Modeketten hängen könnte.

Weiterhin ist es das Gesamtkonzept und das damit verbundene Einkaufserlebnis, dass einen solchen Basar ausmacht. Klassische Flohmärkte finden oft in einer Art Mehrzweckhalle statt. Tisch an Tisch wird dort aussortierte Kleidung verkauft. Wohingegen auf einem Bazaar meist ein Rahmenprogramm geboten wird. So kümmert sich oft jemand um musikalische Untermalung sowie leibliches Wohl der Besucher. Den Höhepunkt bilden am Ende sogenannte Goodie-Bags, Tüten mit thematisch passenden Werbegeschenken, die an die Gäste verteilt werden.

Die Branche der Fashion-Bazaare hat nicht zuletzt der "Blogger Bazaar" in München geprägt. Dort bieten angesagte Mode-Blogger aus ganz Deutschland ihre Modeschätze an, und die Fans stehen Schlange, um auch nur ein Teil aus dem Kleiderschrank ihres Idols erstehen zu können. Aus dem Konzept "Blogger Bazaar" ist mittlerweile einer der einflussreichsten und erfolgreichsten Blogs Deutschlands geworden. Einen Bazaar im eigentlichen Sinne organisieren die Gründerinnen Lisa Banholzer und Tanja Trutschnig nur noch selten. Zu sehr sind sie anderweitig eingespannt. Sie reisen um die ganze Welt um Marken und Blogger bzw. Influencer für gemeinsame Projekte zusammen zubringen. Auf dem Chemnitzer Bazaar wird wie im Bereich der Secondhand-Mode vor allem Individualität groß geschrieben. Den Fashion-Bazaar-Gründerinnen ist es enorm wichtig, dass jede Verkäuferin ihrem Stand eine persönliche Note verpasst, der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt.