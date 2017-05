James Bond trauert um Roger Moore

23.05.2017

freiepresse.de

Kultur

Rolf Vennenbernd

«James Bond»-Darsteller Roger Moore mit 89 Jahren gestorben

Roger Moore spielte «James Bond» am längsten - und mit am besten. Nun ist er an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Mit seinem karikierenden, charmanten Stil hat er die lange Film-Reihe um den britischen Geheimagenten 007 geprägt wie kaum ein zweiter. weiterlesen