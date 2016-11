Jetzt auch wieder was für die Erwachsenen

Editors und Deichkind führen Hitliste des neuen Kosmonaut-Festivals an

Von Tim Hofmann

erschienen am 17.11.2016



Chemnitz. Von den Plakaten aus gesehen war das Kosmonaut-Festival in Chemnitz/Rabenstein in diesem Jahr vor allem was für die junge bis ganz junge Generation: Casper, SSIO, LGoony, Alligatoah - davon muss man erst einmal gehört haben, wenn man seine elektronische Post noch als E-Mail verschickt statt sie zu whatsappen. Entsprechend waren die Reaktionen auf den traditionell bis zu letzt geheimen Headliner, die Fantastischen Vier, gespalten: "Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich unbedingt hingegangen", hieß es bei der Ü-30-Fraktion vor dem Geländezaun - während drinnen, bei den Adressaten des Youngster-Programms, der Begriff "Rentnermusik" die Runde machte.

Für 2017 geht das Kosmonaut die Verteilung daher etwas anders an. Ja, es gibt wieder einen geheimen Headliner (Kraftklub?) - doch das Hauptprogramm ist mit den beiden bereits verkündeten Headlinern Deichkind und Editors angenehm "altersbreit" aufgestellt. Vor allem letztere dürften für Menschen, die ansonsten nur die Muttizettel unterschreiben, eine ordentliche Sogkraft entwickeln, denn seit wavedüsteren Pop-Meilensteinen wie "The Back Room" (2005) oder "In This Light and on This Evening" (2009) zählen die Engländer neben Placebo zu den packendsten Vertretern des tiefsinnigen Erwachsenen-Poprocks. Das aktuelle, 2015 veröffentlichte Album "In Dream" steht dieser Klasse in nichts nach, sodass die Editors den Rahmen des Kosmonaut-Festivals spürbar weiten - erst recht neben der kunterbunten Party-Guerilla Deichkind, die für den generationsübergreifenden Abriss angekarrt wird. Und auch im Vorprogramm zeichnet sich ein guter Mix ab: Von den superben Chemnitzer Newcomern Blond bis zu den messerscharfen Deutschpunk-Alteisen von der Terrorgruppe. Außerdem sind für den 16. und 17. Juni 2017 am Stausee Rabenstein bereits Motrip Von Wegen Liesbeth, OK Kid und Bilderbuch bestätigt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

www.kosmonaut-festival.de