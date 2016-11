Jim Jarmusch hatte keine Lust auf Action

Mit dem extrem körperbetonten Action-Kino hat der Kultregisseur noch nie viel anfangen können. In seinem neuen Film setzt Jim Jarmusch auf eine extreme Entschleunigung.

erschienen am 10.11.2016



Cannes (dpa) - Jim Jarmusch (63) hat mit «Paterson» bewusst einen ruhigen Film gedreht. «Ich hatte keine Lust auf einen Action- und Kriegsfilm», sagte der amerikanische Regisseur. Er habe etwas Langsames gewollt und einen Film über Dichter gedreht.

«Paterson» handelt von einem Busfahrer, der Gedichte schreibt. Der Film, der am 17. November in die deutschen Kinos kommt, wurde in Cannes auf den Filmfestspielen im Hauptwettbewerb gezeigt.

Paterson ist eine Stadt im US-Bundesstaat New Jersey und gehört zu den denkwürdigsten Orten amerikanischer Literaturgeschichte. Der Lyriker William Carlos Williams widmete ihr ein fünfbändiges Werk. In Paterson wurde auch Allen Ginsberg geboren, einer der bekanntesten Dichter der Beat Generation.