Jörg Kachelmann talkt in Dresdner Boulevardtheater

erschienen am 19.01.2017



Dresden (dpa) - Moderator Jörg Kachelmann talkt wieder - und erstmals live auf der Bühne. Die «Talkshow für alle Wetterlagen» hat am 14. Mai im Boulevardtheater Dresden Premiere, wie Regisseur Ared Hubert am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Der Wetterexperte tritt gemeinsam mit Sängerin und Schauspielerin Angelika Mann auf. Vorbild für «Kachel&Mann» ist laut Hubert die 2002 bis 2008 im MDR ausgestrahlte «Spätausgabe». Beim neuen Format des 58-Jährigen sei die Bandbreite der Themen offen, wie Hubert erklärte. Erster Gast wird Schauspielerin Uta Schorn («In aller Freundschaft») sein. Eine weitere Ausgabe ist am 20. Mai geplant. Ob daraus ein Dauertalk wird, hänge von der Resonanz ab.